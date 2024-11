Folytatólagosan elkövetett állatkínzás vétségében mondta ki bűnösnek a Szekszárdi Járásbíróság azt a hatvanas évei végén járó szekszárdi férfit, aki szögekkel tűzdelt virsli és csavarokkal tűzdelt kolbász darabokkal akarta elhallgattatni a szomszéd éjjelente ugató kutyáját.

Az állatkínzás ügyében a Szekszárdi Járásbíróságon tartottak előkészítő ülést

Fotó: Mártonfai Dénes

A vád szerint a férfit évek óta zavarta a szomszédjában élő kutya, mivel az éjjelente gyakran, hangosan ugat, így nem tud tőle aludni. A vádlott ezért 2024. január 14-én szögekkel tűzdelt virsli darabokat, majd 2024. május 8-án csavarokkal tűzdelt kolbász darabokat dobott be a szekszárdi ingatlan bekerített udvarára azért, hogy a kutya azokat elfogyassza. Ezzel az állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozhatta volna. Csak a szerencsén múlott, hogy sem az eb, sem más állat nem evett a hegyes fémdarabokat tartalmazó hústermékekből.

Megbánta a tettét az állatkínzással vádolt férfi

– Én csináltam, mit tagadjam? – mondta a vádlott, mikor a bíró arról kérdezte, beismeri-e a bűnösségét. A férfi nemcsak beismerte azt, hanem a tárgyaláshoz való jogáról is lemondott, így a szerdai előkészítő ülésen ítélet is született. A vádlott megbánást tanúsított, és elismerte, hogy helytelenül cselekedett. Kihallgatása során azt mondta, „sajnálja azt a szegény kutyát, nem ő tehet róla, van annak gazdája”.

A gazdával azonban nem tudott érdemben beszélni, ráadásul úgy tudja, az állat egész nap egyedül van. A telefonjáról egy hangfelvételt is lejátszott a kutya ugatásáról, hozzátéve, hogy minden éjjel, éjfél után ezt kell hallgatniuk. Már ablakot is cserélt, hogy az hangszigetelt legyen. Hozzátette továbbá, neki is van kutyája, tudja, mivel jár az állattartás.

Az ítélet meghozatalakor a bíró enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott büntetlen előéletét, viszonylag idős korát, bűnössége elismerését és megbánását. Súlyosító körülmény ugyanakkor a folytatólagos elkövetés, illetve a cselekmény jellege. A bíró többször is azt hangsúlyozta, hogy egy kiszolgáltatott helyzetben lévő, védtelen állatról van szó.

Végül elfogadva az ügyészség mértékes indítványát, 6 hónap fogház büntetést szabott ki 1 év próbaidőre felfüggesztve, illetve előzetes mentesítésben részesítette a vádlottat. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a bűnügyi nyilvántartásba bekerül a büntetés, de a vádlott mentesül a hátrányos jogkövetkezmények alól, így például az erkölcsi bizonyítványában nem tüntetik fel.

Az ügyész és a védő nélkül jelenlévő vádlott is elfogadta az ítéletet, így az jogerőre emelkedett.