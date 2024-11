A hőgyészi Apponyi-kastély, amely egykor a magyar nemesi kultúra egyik fényűző központja volt, mára az enyészet jeleit mutatja. Makó Zoltán, az impozáns épület falai között született lokálpatrióta, személyes kötődése miatt is mély aggodalommal figyeli a műemlék sorsát. Éppen ezért levélben fordult Lánszki Regő építészeti államtitkárhoz, hogy felhívja a figyelmet a kastély helyzetére, és közbenjárást kérjen a megmentés érdekében.

Évek óta romlik a hőgyészi Apponyi-kastély állapota

Forrás: Fortepan/Wikipedia

Makó Zoltán levelében röviden ismertette az Apponyi-kastély történetét. Amint írta: a 18. században épült épület a hazai klasszicista építészet egyik gyöngyszeme, amelynek falai között olyan zeneszerzők fordultak meg, mint Haydn, Beethoven vagy Liszt Ferenc. Az 1990-es évekig különböző funkciókat betöltő kastély a 2000-es években rövid időre szállodaként üzemelt, azonban 2010-ben bezárt, és azóta folyamatosan romlik.

Az államtitkárság is rajta tartja a szemét az Apponyi-kastélyon

Lánszki Regő válaszában kifejtette, hogy az Építészeti Államtitkárság is kiemelt figyelemmel kíséri a kastély sorsát. A hatóság helyszíni szemlét is tartott, és már kötelezte a tulajdonost az állagmegóvási munkák elvégzésére, beleértve a biztonságos őrzés és karbantartás megszervezését. Emellett büntetőfeljelentés is történt a kastély réz tetőfedéseinek ellopása miatt.

Az újonnan életbe lépett magyar építészeti törvény egyébként szigorúbb szabályozást biztosít az örökségvédelem számára, így megnövekedhet az esély arra, hogy a hőgyészi kastély visszanyerje régi fényét.