A város és a Pécsi Egyházmegye további együttműködéséről és az éppen zajló fejlesztésekről tartott egyeztetést szerdán Heringes Anita, Paks polgármestere, valamint Felföldi László pécsi megyéspüspök, Koósz Roland, a Pécsi Egyházmegye oktatási irodavezetője és Papp Attila, a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. A megbeszélést követően sajtótájékoztatón összegezték az elhangzottakat.

Koósz Roland, Felföldi László, Heringes Anita és Papp Attila a Paksi Balogh Antal katolikus iskola könyvtárában tartott sajtótájékoztatót

(Fotó: Molnár Gyula)

Új épületegységgel bővül a paksi Balogh Antal katolikus iskola

Heringes Anita azt hangsúlyozta, hogy előremutató egyeztetést folytattak, amely további jó együttműködést ígér, az intézménybejárás során pedig mosolygós gyerekeket látott, ami megerősítette őt abban, hogy a diákok jó környezetben, kiváló szakmai munka mellett tanulhatnak. A megyéspüspök emlékeztetett arra, nagy akadályokat győzött le az iskola, de mostanra az intézmény beépült a város életébe. Arról is beszélt, hogy az együttgondolkodás értéket teremt, és az önkormányzat és az egyházmegye ugyanazokért a családokért, ugyanazokért a gyerekekért dolgozik.

Az elmúlt időszak és a jelenleg is zajló fejlesztésekről Koósz Roland elmondta, hogy kétezer négyzetméternyi területen zajlik építkezés. Felhúznak egy új tornacsarnokot, és az új épületben helyet kap nyolc tanterem, köztük kémialabor, biológia és fizika, illetve nyelvi szaktanterem is. Emellett az udvar és a templomtéri sportpálya is megújul. Ezzel megoldódik az a régi, a több mint harminc éves fennállás óta meglévő probléma, hogy az iskolában eddig 4-5 különálló telephelyen folyik az oktatás, és a beruházás befejeztével egy helyre koncentrálódik a működés.

Munkaterületté vált az iskola udvara

(Fotó: Molnár Gyula)

A korábbi években is komoly fejlesztések zajlottak

A második ütem 2,6 milliárd forint összköltségből valósul meg, a tavaly átadott első ütemet követően. Akkor új ebédlőt kapott a Gazdag Erzsi iskola, illetve és az új épületben hét tantermet alakítottak ki, így egy helyre kerülhettek az iskola alsó tagozatos osztályai. Továbbá 2019-ben egy felújított épületben egy óvoda is megkezdte működését Pakson a Pécsi Egyházmegye fenntartásában.