– Nem vagyok egy nagy cukrász, de a bejglit karácsonyra mindig én készítem, mondta szekszárdi olvasónk, Keller Tiborné, Éva. A kétgyermekes édesanya a gyerekeit is bevonja a sütésbe. A bejgli receptje még a nagymamámról maradt rám. Sőt, a kelt változatát is el tudom készíteni. Nálunk a mákos, a diós és a gesztenyés-aszalt szilvás változatból fogy a legtöbb – fogalmazott.

A bejgli hozzátartozik a karácsonyhoz, sok háziasszony maga készíti, de legalább annyian inkább készen megvásárolják. Érdemes körülnézni a boltokban, mert árban, minőségben eltérő a kínálat. Forrás: mindmegette.hu

Formára olyan mint a bejgli, de mégsem az: tekercsnek hívják

Aki nem szeretne a sütéssel bajlódni, vagy nincs tehetsége az elkészítéséhez, annak maradnak a bolti kínálatok. Mi is körülnéztünk néhány üzletben, hogyan alakulnak a bejgliárak. Bár vannak üzletek, ahol nem csak bejglit, hanem úgynevezett mákos és diós tekercseket is árulnak.

Ezekből is kóstoltunk egyet-egyet, nem nyerte el a tetszésünket, bár az ára sokkal barátságosabb volt a bejglikénél, vagyis egy tekercsért 570 forintot kértek például a Lidlben. Kevesebb volt benne a töltelék mint egy bejgliben szokott és a tésztája sem volt olyan omlós. Nem véletlenül hívják ezeket tekercsnek és nem bejglinek.

Nézzük az árakat, egyelőre nincs nagy választék

Az Aldiban a bejglik árai 799-999 forint alakulnak. Az Auchanban az árak 899-1999 forint között alakulnak, legolcsóbbak a tekercsek, legdrágábbak a luxusbejglik, mint például a diós-narancsos. A Tescóban az alapbejglik árai 799-1090 forint közé esnek, de itt is vannak drágábbak, akár négyezer forintért is. A Lidl is kevés bejglit kínál egyelőre, náluk 799 forintba kerül a termék, de lehet kapni mákos és diós tekercset is kétszáz forinttal olcsóbban. A Sparban csak diós és mákos tekercset találtunk, darabját közel 600 forintért.

Megnéztük még néhány általunk ismert cukrászda ajánlatát Szekszárdon és a fővárosban, ahol vállalják, hogy csomagküldőn keresztül is eljuttatják a megrendelőhöz a süteményt. A szekszárdi cukrászdák ajánlataiból: a legolcsóbb termék 3200 forint volt, míg a legdrágább 8500 forint. Megrendelhető beijglikért jellemzően 5000 forintot kértek, rudanként.