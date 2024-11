Berlinger Attila így fogalmazott: Tisztelt Szekszárdiak! Aki ismer, az tudja, hogy nem kenyerem a mocskolódó, trágár és gyűlöletet árasztó bejegyzésekre reagálni, mélyen hiszek abban, hogy a stílus maga az ember és a gyűlölködés a végén mindig visszahullik annak gazdájára. Így volt ez a tavaszi kampány során és napjainkban is, de ezúttal szakítok a reagálási szokásaimmal, mivel egy nemzeti ünnepünket érintő esetről van szó. Számos felháborodott és érzéseiben sértett személytől érkezett hívás és üzenet az elmúlt napokban, melyek az október 23-i ünnepséget érintő gyalázkodó bejegyzésekre vonatkoztak. A korábbi Éljen Szekszárd, jelenlegi nevén Séd-Tisza csoport néhány tagja és szimpatizánsa becsmérlő szavakkal kürtölték tele a közösségi oldalakat, hogy a polgármester és cinkosai eltávolították az általuk az emlékműnél elhelyezett koszorúkat az ünnepség előtt.

Hát nézzük akkor a valóságot. Az ünnepség szervezése és lebonyolítása hosszú évek óta a Babits Mihály Kulturális Központ feladata, melynek munkatársai annak rendje és módja szerint előzetesen értesítik a koszorúzni kívánó intézmények, szervezetek vezetőit, hogy az adott ünnepi megemlékezés előtt szíveskedjenek jelezni koszorúzási szándékukat és szállítsák-hozzák a helyszínre az ünnepség virágait. Kérdésemre a kulturális központ munkatársai tájékoztattak, hogy ezúttal is a szokásos rend szerint történtek az előkészületek és az ünnepség előtt órákkal a helyszínre érkezésükkor látták, hogy néhány koszorú már az emlékmű környezetében volt. Azt gondolták, hogy az adott szállító, virágboltos vagy egyéb szolgáltató – mint az sokszor előfordul – már jóval korábban leszállította a megrendelt koszorúkat, így azokat betették a náluk meglévő koszorúzásra jelentkezett szervezetek listája alapján összeállított sorba és várták az ünnepségre érkező koszorúzó szervezeteket, melyek meg is érkeztek – majdnem teljes létszámban.

Mint mindig, ezúttal is az ünnepi műsor zárása előtt került sor a koszorúk elhelyezésére, ekkor derült ki, hogy néhány koszorú gazdátlanul feküdt a sorban, így azokat – köztük a Séd-Tisza szervezet koszorúját is, képviselőik jelenlétének hiányában – a segítő katonák helyezték el ünnepélyesen az 56-os szobor előtt. Aztán a gyalázkodó megjegyzések után derült ki mindenki számára, hogy a reklamáló szervezet képviselői már előző nap külön tartották meg saját megemlékezésüket, mert nem kívántak közösséget vállalni a város többi szervezetével és nem kívánták megtisztelni a városi emlékünnepet, az arra készülő – és kiváló színvonalú, megható pillanatokat tartalmazó – iskolai műsort sem. Ez már sokadik példája annak, hogy egyes szervezetek nem érzik a város közösségéhez tartozónak magukat, lelkük rajta. Személyes meghívás ellenére nem vettek részt az augusztus 20-i ünnepi közgyűlésen, a Szüreti Napok megnyitó ünnepségén, a szombati felvonuláson és sok egyéb korábbi kulturális eseményen sem, ez is legyen az ő hitvallásuk.