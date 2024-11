A tanácskozást követően Berlinger Attil hírportálunknak elmondta, örömmel állapították meg, hogy változott a korábbi kedvezőtlen helyzet, amikor Szekszárd polgármestere nem tudott teljes szerepet vállalni a testületben, ahol a 25 polgármester egyenrangú félként találkozik. Elmondta, a közgyűlésen négy pozícióra választottak személyt. Újra megválasztottuk elnöknek Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét, társelnök lett dr. Nemény András, Szombathely, ügyvezető alelnök dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, s örökös tiszteletbeli elnökké választották Kósa Lajost a testület korábbi alapító elnökét.

Szita Károly (balról) és Berlinger Attila. A kaposvári városvezető még a kampányidőszakban fogadta a jelenlegi szekszárdi polgármestert. Fotó: Rónai Gábor

A Megyei Jogú Városok Szövetségében polgármesterek képviselik településeiket, így a közgyűléseken, illetve találkozókon egységesen a városuk érdekében fogalmaznak meg javaslatokat, tesznek a kormány elé financiális, településfejlesztési, városüzemeltetési problémákat, kérdéseket, akár az adózás tekintetében fontos témákat, s tekintélyük komoly lehetőséget ad az érdekérvényesítés során.

Dr. Navracsics Tiborhoz készül Berlinger Attila

Berlinger Attila elmondta, december 6-án dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter fogadja 25 megyei jogú város polgármestereit szakmai megbeszélésre, ahol napirendre kerülnek a városok működését, anyagi lehetőségeit befolyásoló kérdések is.

Örömteli tényként megjegyezte, hogy számos korábbi és jelenlegi polgármester gratulált városunknak, hogy végre stabil többség mentén tudják a következő években Szekszárd építését folytatni. Sok olyan meghívást is kapott tapasztalt polgármesterektől, ahol majd kitaposott utat bemutató gyakorlatokkal szembesülhetnek. Ezeken a látogatásokon az polgármesterekkel együtt szeretnének Szekszárd érdekében sok hasznos információt begyűjteni.

Szekszárd lehet a közgyűlés házigazdája

A szervezetnek a következő, félévenként tartandó közgyűlése Debrecenben lesz, az azt követőre többen is jelentkeztek, s ő is jelezte, hogy Szekszárd is újra örömmel ad otthont ennek a közgyűlésnek. Ez – mondta –, tetszést aratott, hiszen a városunk a korábbi évtizedekben is mindig kiváló házigazdája volt a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésének.