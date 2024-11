30 ÉVE Itt van Van de Velde. Most már szemmel láthatólag is itt van, mert a napokban felfestették a cég nevét az új épület homlokzatára: Van de Velde Kft. A közhiedelemmel ellentétben nem bugyigyár. Hanem női fehérneműket – melltartókat és body-kat – előállító üzem. Szekszárd szélén, a Total benzinkút közelében, igen gyorsan felépíttette a belga tulajdonos a kissé barátságtalan kinézetű, ablaktalan kockaépületet. A külcsínnél azonban többet ér a belbecs. A klimatizált csarnokban száz dolgozót foglalkoztatnak, akik korszerű körülmények között, magyar viszonylatban jónak mondható bérért bűvölik a varrógépeket, napi 8 órán át. (Tolnai Népújság, 1994. november 16.)

30 ÉVE Két betörő lakat alatt. Betörtek egy szekszárdi ügyvéd lakásába, és a tettesek mintegy 250 ezer forint értékű tárggyal távoztak. Köztük volt egy 125 ezer forint értékű videokamera. Ez olyan darab, amit nem könnyű feltűnés nélkül értékesíteni. A rendőrség, a sértett, és a fia is figyelte a számba jöhető helyeket. Bonyhádról érkezett a hír, hogy megpróbálták eladni a videokamerát. Sem az eladó, sem pedig a műszaki cikk üzlet tulajdonosa nem vette meg, de a személyleírások alapján a helyismerettel rendelkező bonyhádi rendőrök szinte biztosra vették, ki az elkövető. Igazuk is volt, a pécsi lakásban szombaton hajnali két órakor megtalálták a két gyanúsítottat, majd a betörésből származó egyik karláncot. A két előállított férfi – egyikőjük fiatalkorú – először tagadott, de hétfőn, amikor a bíróság egy hónapra előzetes letartóztatásba helyezte őket, beismerő vallomást tettek. Ennek alapján a videokamerát is megtalálták Pécsett, egy benzinkútnál adták el a gyanúsítottak. (Tolnai Népújság, 1994. november 16.)

30 ÉVE Rendőrkutya a nyílt napon. A megyeszékhelyen több középfokú iskolájába várták nyílt napon az általános iskolák nyolcadik osztályos tanulóit és szüleiket. A Tolna Megyei Önkormányzat Csapó Dániel Szakképző Iskolája és Kollégiuma is nyílt napra invitált. Palánkon szombaton délelőtt tíz órakor vette kezdetét az iskolalátogatás. Ekkor az intézmény sportcsarnokában rövid tájékoztatót tartott az iskola igazgatója, Némediné dr. Vollmuth Erzsébet, majd rendőrségi bemutató kezdődött.