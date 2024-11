Időpontot foglalni szakrendelésekre többféle módon is lehet

Azokra a szakrendelésekre, ahol előre megadott időpontokban fogadják a betegeket, előzetesen időpontot kell foglalni. Ez történhet e-mailben, telefonon vagy személyesen a betegfelvételnél, továbbá idén, júliustól a közfinanszírozott, heti 300 vagy ezt meghaladó órát legalább öt szakmában működtető, járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók kötelesek digitális időpontfoglalási rendszert működtetni.

Ez utóbbi elérhető az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felületéről, továbbá az EgészségAblak mobilalkalmazásból egyaránt.

A beutalót az azt kiállító orvos az EESZT-ben is rögzíti, illetve az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató is eléri a beutalót az online felületről, ahova az ellátás megtörténtét is köteles rögzíteni. Emellett a beteg kérésére a beutaló orvos segítséget nyújthat az online időpontfoglalásban is.