Most a jeles ünnepen, amelynek végén Jürgen Kessing, Bietigheim-Bissingen főpolgármestere és Berlinger Attila, szekszárdi polgármester ünnepélyes keretek között megerősítette a testvértelepülési megállapodást, ott volt mindkét város képviselőtestülete.

Jürgen Kessing, Bietigheim-Bissingen és Berlinger Attila Szekszárd polgármestere kézfogással pecsételte meg a dokumentumok aláírását

(Fotó: Kiss Albert)

A magyar és a német himnusz eléneklése után Berlinger Attila lépett a mikrofonhoz, s ünnepi beszédében méltatta az évtizedek óta élő kapcsolatot.

„Egy olyan baráti viszonyrendszert ünneplünk most, amely túlmutat egy általános testvéri kapcsolaton, annál mélyebb gyökerű és gazdagabb tartalommal bír” – mondta. Utalt a gazdag közös történelmi múltra, a gazdaság terén kialakult kapcsolatokra, amelyek alapján megállapítható, hogy európai mércével mérve is kiemelt fontosságú ez az együttműködés.

A második világháború után a magyarországi németséget sorscsapásként érte, hogy kimondták a kollektív bűnösség ítéletét, és elűzték őket abból a hazából, amelyet két évszázaddal előbb benépesítettek, s nemcsak felvirágoztattak, hanem szívükben is hazájuknak éreztek. A kitelepített családok közül sokan Baden-Württembergbe kerültek, ott új egzisztenciát teremtettek maguknak, de vágyakozásuk a magyar haza iránt mindig megmaradt. A nyolcvanas évek második felének eseményei pedig meghozták azt az áttörést, amikor már szabadon találkozhattak az évtizedekkel korábban szétszakított családok, s akkor alakultak azok a kapcsolatok, amelyek eredményeként a két város vezetői találkoztak egymással.

Szekszárd és Bietigheim-Bissingen – több ez, mint testvérvárosi kapcsolat

Az azóta eltelt három és fél évtized során több ezer bietingheimi és szekszárdi polgár került baráti kapcsolatba. Közös koncertek, kórustalálkozók, diákcserék, kiállítások voltak mindkét városban. A korábbi városvezetők, Manfred List főpolgármester, Kocsis Imre Antal, majd Horváth István polgármester, s az itteni németség vezetői, Hepp Ádám, Józan Mihály és Farkas Pálné is ápolta az együttműködést. Sajnos az előző néhány évben a képviselők politikai harcai hátráltatták Szekszárdnak, s ennek a kapcsolatnak is a fejlődését, de a júniusi önkormányzati választáskor kedvezővé vált a helyzet, azóta megtesznek mindent, hogy folytatódjon, s majd a következő generációk is vigyék tovább ezt a kapcsolatot.