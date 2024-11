Egy almára pillantva ránézésre nem lehet megmondani, hogy ökológiai gazdálkodással termelték-e, miközben az ára rendszerint magasabb a vegyszeresen termeltekénél, ami akár visszaélésekre is lehetőséget adhat. A Biokontroll tájékoztatása segít eldönteni a kérdést.

Vegyszer és adalékmentes, bio élelmiszer termékek vására. Egyre nő a kereslet. Fotó: MW/Ádám János

Azt, hogy egy termény, például az említett alma milyen vegyszeres hatásoknak van kitéve a fejlődése során, leginkább csak laboratóriumi vizsgálattal lehet kimutatni ‒ vezette fel a témát dr. Roszík Péter címzetes egyetemi docens, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője. A bio-, vagy más néven ökominősítés lényegében egy arról szóló tanúsítvány, hogy az illető terményt vagy feldolgozott élelmiszert sem a földeken, sem később nem kezelték egészségre ártalmas anyagokkal, és a talajból sem tudott ilyet magához venni. A biogazdálkodás mindezek miatt munkaigényesebb és alacsonyabb termésátlagok jellemzik. Elsősorban ez az oka annak, hogy a biominősítésű termények általában drágábbak, miközben beltartalmuk is értékesebb, egészségesebb.

Ezt látva sok vásárlóban felvetődik a kétely, hogy az adott élelmet valóban ökológiai gazdálkodásban termelték, vagy a kereskedő csak ezt a látszatot keltve akar némi plusz haszonra szert tenni? Szerencsére ez a fajta visszaélés nem gyakori, másrészt könnyen kiszűrhető ‒ mutat rá a helyzetre a szakember. Minden ökogazda rendelkezik ugyanis egy minősítéssel, amit rendszeresen meg kell újítani. Ha kétségeink vannak a bio néven árult zöldség, gyümölcs, tojás vagy bármi más eredetét illetően, hogy megnyugodhassunk, csak el kell kérnünk megtekintésre a termelő minősítést igazoló okmányát, amely egyébként az interneten, akár egy okostelefonnal is megkereshető. Az előrecsomagolt élelmiszereken jogszabályban rögzített módon kell jelölni az élelmiszer ökológiai eredetét, amelynek része az EU biologó ‒ zöld levél a csillagokkal ‒ és az ellenőrző szervezet kódszáma, amelynek első két betűje utal az ellenőrző szervezet országára, a Biokontroll ez például HU-ÖKO-01.

Elvben persze előfordulhat, hogy valaki biotermelő, és „hozzácsap” a terményeihez más forrásból származókat is, de ez nagyon valószínűtlen. Egy gazda évekig dolgozik azért, hogy át tudjon állni ökológiai gazdálkodásra. Aki erre ennyi időt, energiát áldoz, az egyrészt hisz abban, amit csinál, másrészt büszke arra, amit elért, a tudásra, ami ehhez kell. Nagyon valószínűtlen, hogy évek munkáját, a saját elért eredményeit veszélyeztetné néhány kiló idegen származású terményért. Ráadásul a Biokontroll munkatársai bármikor, a piacokon is ellenőrizhetik az árut, aminek során az analitikai vizsgálathoz nagy gyakoriságú mintát vesznek belőle, tehát a gazdálkodó az egész addigi munkásságát, az elért minősítését kockáztatná egy ilyen lépéssel. Súlyos szabálytalanság esetén ‒ és a fenti csalás mindenképp az ‒ ugyanis a termelő kiesik az ökológiai gazdálkodás támogatásából, sőt visszafizetési kötelezettsége keletkezhet. Így a szigorú ellenőrzés és a visszaélésekre kedvezőtlen környezet is garantálja, hogy a bio tényleg bio.