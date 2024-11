Bíró Beáta szavazott, méghozzá az Újvilágban, azaz az Egyesült Államokban. A magyar származású amerikai állampolgár a kilencvenes évek közepén Tolna vármegyéből, azon belül Tolna városából utazott ki – húsz esztendősen – az óceánon túli ország keleti partvidékén található New Jersey államba. Itt lelt új otthonra. A közélet mindig is érdekelte, ezért nem volt kérdés számára, hogy leadja voksát a számára megfelelő elnökjelöltre. Azt is elárulta, hogy ki kapta tőle szavazatát: Donald Trump.

Bíró Beáta New Jersey állam Princeton városában adta le szavazatát

Fotó: Beküldött fotó