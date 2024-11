Bűnügyi krónika folyam áradt a Tolnamegyei Közlöny 1904. december elsejei lapszámából az olvasókra. A százhúsz évvel ezelőtti rendőri hírek rovatban összegzett bűnlajstrom igen kiterjedt. Az esetek sokfélesége – a családon belüli erőszaktól a rejtélyes haláleseten át a részeg emberek által elkövetett támadásokig – tükrözi a korabeli társadalom felfokozott feszültségeit és mutatja, hogy a közbiztonság nem volt erős. Az eseményekből kirajzolódó kép azt is érzékelteti, hogy a közrend fenntartása és a bűnözés visszaszorítása milyen jelentős kihívást jelentett a hatóságok számára.

A bűnügyi krónika rablásról, késelésről és lőfegyver használatról is beszámolt

Bűnügyi krónika, késsel, botokkal, pisztollyal

Késelés. Tolnán Adám Antal korcsmája előtt a napokban megleste Csizmadia János ottani lakos Szabó Jánost és őt összeszurkálta. Szabó sebei elég súlyosak. A csendőrség Csizmadiát a szekszárdi királyi ügyészségnek jelentette fel.

Részeg emberek támadása. Paár Gusztáv és Mátics István bátaszéki lakosok alaposan berúgtak és botokkal megtámadták a vasútról hazafelé igyekvő Bencze Ferencz vasúti alkalmazottat, aki kénytelen volt az útonállók elől elmenekülni. Midőn a csendőrség kérdőre vonta az útonállókat, azzal mentegetőztek, hogy annyira be voltak rúgva, hogy tettükről mit sem tudnak.

Megszurkált községi rendőr. Őcsény községben Molnár Mihály rendőr egy disznótor alkalmával annyira beszeszezett, hogy azt sem tudta megmondani, ki szurkálta meg, midőn hazafelé tántorgott.

Megrabolta a feleségét. Erőszakos ember hírében áll Tolnán Himmel Ádám, aki megrabolta feleségét, akitől erőszakkal elvette 2300 korona készpénzét. Himmelné emiatt férjét feljelentette a szekszárdi királyi ügyészségnek.

Rejtélyes eset. Nagykónyiban Steiner Ferencz ottani gazdát saját istállójában múlt csütörtökön halva találták. A rejtélyes eset miatt vizsgálatot indított a hatóság.

Halálos lövés. Janner József és Czóder István paksi legények a Duna partján lövöldöztek s eközben Czóder eltévedt golyója Jannert szíven találta, ki rögtön meghalt.

Becsapott vendéglős. Kornfeld Nándor munkanélküli asztalos segéd a minap azzal állított be Engel József naki korcsmároshoz, hogy egy dombóvári csendőrjárőr van a községházán s őt megbízták, hogy hozzon nekik ebédet. Mivel Kornfeld már máskor is vitt a csendőröknek ebédet, Engel gyanútlanul adott most is. Az ebédet Kornfeld jó étvággyal elköltötte, de ki nem fizette. Természetesen a nem létező állítólagos járőr sem fizette ki s így Engel jövőben óvatosabb lesz.