Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is közös jótékonysági karácsonyi cipősdoboz akciót hirdetett a paksi önkormányzat és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A részletekről Heringes Anita polgármester és dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató tartott sajtótájékoztatót.

Dr. Kovács Antal és Heringes Anita tartott sajtótájékoztatót a karácsonyi cipősdoboz akcióról

Fotó: Babai István

Cipősdoboz akció: családnak és gyermeknek is készíthető csomag

A városvezető elmondta, hogy Pakson is élnek nehezebb sorsú családok, egyre több, akiknek szebbé lehet tenni az ünnepét ezzel a figyelmességgel, ezért azt kéri, lehetőleg minél többen csatlakozzanak az akcióhoz. Csomagot gyerekeknek és családoknak is lehet készíteni, a dobozokba kerülhet játék, édesség, tisztálkodószerek, írószerek, meleg ruha, a családi csomagokban pedig inkább tartós élelmiszerek legyenek. Kérik továbbá, hogy az adományozók a dobozra írják rá, hogy családi csomagról van-e a szó, ez esetben tüntessék fel a tartalmát is, ha pedig gyermeknek szánták, akkor azt, hogy milyen neműnek és mennyi idősnek.

Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója kiemelte, hogy a paksi atomerőmű a térség legnagyobb ipari vállalataként nagy hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalásra, és jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy azok, akik jobban élnek, segíteni tudjanak a kevésbé jó helyzetben lévő családoknak. Mint mondta, az adománygyűjtő akció jó érzéssel tölti el az ajándékozókat és megajándékozottakat is, és a jó példát mutat a fiatal generációnak.

Az összeállított ajándékcsomagokat december 12-ig lehet leadni a Csengey Dénes Kulturális Központban, a polgármesteri hivatalban és az atomerőmű Tájékoztató és Látogató Központjában. A dobozok a Paks Kistérségi Szociális Központhoz kerülnek, és ők juttatják el a rászoruló családoknak.