Csibi Krisztina és csapata volt a leggyorsabb szombaton, a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltje gyűjtötte össze legelsőként a képviselőjelöltté váláshoz szükséges ötszáz aláírást, sőt annál jóval többet is. Csibi Krisztina le is adta az íveket a dombóvári választási irodában. A Magyarság Háza igazgatója a nap folyamán több bejegyzéssel is jelentkezett a közösségi oldalán, este pedig egy videó posztban jelentette be, hogy leadták az íveket, s most már hivatalosan is a Tolna vármegyei 2-es számú választókerület országgyűlési jelöltje lett.

Csibi Krisztina, a Fidesz-KDNP jelöltje nagyon népszerű, sokan támogatják a választókerületben

Fotó: Makovics Kornél

Csibi Krisztina mellett Dúró Dóra adta csak le

Ugyanígy tett Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom jelenlegi országgyűlési képviselője, aki szintén leadta az aláírásokat az irodában. Mindezt megerősítette érdeklődésünkre dr. Szabó Péter, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI) vezetője. A további három eddig bejelentett induló, Ágoston Pál, a Második Reformkor, Harangozó Gábor, az MSZP és Takács László, a Demokratikus Koalícó jelöltje hétfő délutánig még nem adta le az ajánlásokat – erősítette meg dr. Szabó Péter.

Hírportálunkon vasárnap készítettünk egy összefoglaló cikket a kampányról, aminek megjelenése után a Demokratikus Koalíciótól levelet kaptunk. A DK Sajtóirodája közleményben tájékoztatta szerkesztőségünket, miszerint már az első napon meglett az ötszáz ajánlása a korábban az MSZP-ben politizáló indulójuknak.

December 6-ig lehet gyűjteni az aláírásokat

Hírportálunk azt nem tudja ellenőrizni, hogy valóban összegyűltek-e a jelöltté váláshoz szükséges aláírások, ám ahogy azt dr. Szabó Péter megerősítette, hétfő délutánig sem a Második Reformkor, sem az MSZP, sem a Demokratikus Koalícó nem adta le az aláírásokat, így egyik párt indulója sem vált még hivatalosan képviselő-jelöltté. A leadásra és az összegyűjtésre december 6-ig van még lehetőségük a jelölteknek.