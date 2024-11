Sokan emlékezhetnek a híradásokból arra az esetre, amikor 2009. január 15-én egy utasszállító repülőgép kényszerleszállást hajtott végre a New Yorkban a Hudson folyón, s csodával határos módon mind százötvenöt utas és a teljes személyzet túlélte az esetet. Persze, hogy filmvászonra kívánkozik a sztori, és Clint Eastwood le is csapott rá. A főszerepre pedig megtalálta a lehető legjobb választást Tom Hanks személyében. Mondjuk ő mindig brillírozik, és most nyugodtan vádoljanak elfogultsággal.

Önmagában nem lenne túl izgalmas, kizárólag látványos, ha a film kronológia sorrendben végig vezetne az események során, hiszen mire az a történtek után néhány évvel mozikba került, már mindenki tudta, mi lett a bravúros landolás eredménye. Igen ám, de míg a világ hősként ünnepelte a repülőgépet vezető pilótát, a rutinos öreg rókának számító Chesley „Sully” Sullenbergert, addig a hivatalból induló vizsgálatot végző bizottság tagjai közül többen úgy vélik, a Sully súlyos hibát követett el. Véleményük szerint a pilóta szükségtelen kockázatot vállalt, ezt pedig a szimulátoros tesztek is alátámasztják, annak alapján ugyanis egy közeli repülőtéren is biztonsággal le tehette volna gépet.

A film a jogos ünneplés, és a végeredmény szempontjából kétséges kérdőre vonás párhuzamát, Sully vívódását mutatja be mesterien adagolt módon, hibátlan alakításokkal.

