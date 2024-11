Előrelátó volt az a házaspár is, amely már az elmúlt hetekben megrendelte a karácsonyi ajándéknak szánt háztartási gépeket. Múlt héten kaptak is egy értesítést arról, hogy szerdán átvehetik a pakkot az egyik csomagautomatából, ám az egész család lebetegedett, így gondolták, később – de a korábban ismert határidőn belül – veszik át a termékeket. Szombaton viszont már hiába próbálkoztak ezzel. Azt gyanítják, hogy az ünnepi időszak miatt nagyobb a terhelés, több csomagot kell célba juttatni, így rövidebb ideig tárolják azokat az automatákban.

Több cég is működtet csomagautomatákat. Fotó: Kallus György

Nemrégiben írtunk arról, hogy az utóbbi időszakban a magyar kézbesítő cégek, különösen a Packeta és a Sameday, komoly kihívásokkal néznek szembe. Mindkét vállalat rendszerében fennakadások keletkeztek, ami rengeteg csomag késését vagy egyes esetekben a feladott küldemények eltűnését eredményezte. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatója szerint, ha egy termék nem érkezik meg időben, a vevőnek joga van elállni a vásárlástól. Az elállási jogot a termék megrendelése és kézhezvétele közötti időszakban, illetve az átvételtől számított 14 napon belül lehet gyakorolni.

Egyre több kistelepülésen érhető el csomagautomata

A csomagautomaták iránti növekvő igényt jelzi, hogy több futárszolgálat is működtet ilyeneket vármegyénk településein. A városokban több is elérhető, de számos kistelepülésen is van már mód a csomagok ilyetén átvételére. A csomagautomaták legnagyobb előnyét a folyamatos rendelkezésre állás jelenti. A rendelést a nap bármely szakaszában át lehet venni, anélkül, hogy bárkit erről előzetesen értesíteni kellene. A csomag átvételére általában 3-10 nap áll rendelkezésre. További előny, hogy általában a szállítás is olcsóbb, ha automatába kéri a megrendelő. Vannak azonban hátrányok is. Bizonyos méret felett nem lehet csomagautomatába rendelni, csak bankkártyával lehet fizetni, vagy előre utalni a webshop felületén, és bár egyre elterjedtebb, mégsem érhető el minden településen.