Meg lehet előzni a betegségeket, ha betartják a szabályokat

A disznóvágás nemcsak örömöket, hanem veszélyeket is hozhat, hívta fel a figyelmet már többször a Nébih. A baktérium okozta élelmiszer-mérgezések egyik legsúlyosabb formája a botulizmus, az esetek nagy részét a házi disznóvágás során készített, nyers vagy rosszul hőkezelt hurka, kolbász és disznósajt okozza. Hogy ez ne történjen meg, néhány szabályt be kell tartani: a vágásra szánt állatnak egészségesnek kell lennie. Fontos, hogy csak koplaltatott sertés kerüljön késhegyre.

A feldolgozást végzők és abban segítők egyaránt egészséges személyek legyenek, hiszen a beteg ember fertőzés forrása lehet. Disznóvágáson ne vegyen részt az, aki hasmenésben szenved, vagy kezén valamilyen bőrbetegség található. Az asztalokat, amelyeken a hús feldolgozása történik, és a használni kívánt edényeket, eszközöket alaposan el kell mosogatni.

Az állatorvosok nem győzik hangsúlyozni, hogy a háznál levágott disznók húsát érdemes bevizsgáltatni. Erre azonban csak ritkán akad példa. A trichinella vizsgálatot a hatósági állatorvosnál kell kérni, aki a sertés rekeszizmából vesz mintát, majd ott a helyszínen, mikroszkóp alatt megvizsgálja, és az eredményt is megmondja. A fertőzött állat húsának elfogyasztása az emberre is veszélyes, sőt akár halált is okozhat. Az uniós országokban az ilyen vizsgálatok elvégzése természetes.