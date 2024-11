Dr. Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Havas Dezső a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke „Az Év Jogi Segítője” díjat adományozták tartósan magas, kiváló jogi segítői tevékenysége elismeréseként dr. Bősz Endréné dr. Wéber Arankának, a Tolna Vármegyei Ügyvédi Kamara ügyvédjének. A rangos díjat dr. Répássy Róbert igazságügyi miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár a IV. Jogi Segítői és Áldozatsegítési Konferencián adta át a díjazottnak.

Dr. Répássy Róbert és dr. Havasi Dezső adta át az elismerést dr. Bősz Endréné dr. Wéber Arankának

Fotó: Beküldött kép

Fiatalos lendülettel, mosolygósan nyitott ajtót az ügyvédnő, amikor szekszárdi lakásán felkerestem. Hölgyek korát nem illik leírni, de ő büszke rá, hogy nyolcvanévesen is aktív, hogy praktizál, hogy minden nap jön, megy, szinte megállás nélkül. Amikor leegyeztettük az időpontot, akkor is rohanásban volt, egy szemvillanás alatt eltelt a félóra, s már ült is be az autójába, hogy elhajtson Bonyhádra. Amikor azt kérdezem tőle, hogy mivel tartja magát ilyen fitten, és hogy tud ilyen energikus lenni, azt mondja, a gyermekei és az unokái adnak értelmet az életének, no meg a barátnői, akik tartották benne a lelket, amikor szeretett férje öt évvel ezelőtt eltávozott a másik világba.

Másképp nem is lehet csinálni, mondja, miközben mutatja az emléklapot és a hozzá járó csodaszép érmet, amit nagy büszkeséggel vett át az Országos Bírósági Hivatal ötödik kerületi székházában. Nem csoda, hogy büszke az elismerésre, ez egy olyan nagy becsben tartott díj, amelyet minden évben csak egy valaki érdemelhet ki. A 2024-es évben dr. Bősz Endréné, dr. Wéber Aranka lett a kiválasztott – gyorsan megállapíthattuk, hogy az idei díj a legjobb helyre került.

Pedig nem is gondolnánk, hogy csak az elmúlt huszonnégy évben kezdett el ügyvédként praktizálni. Korábban, harmincöt éven át a közigazgatásban tevékenykedett, a szakma minden lépcsőfokát végigjárva. Mint fogalmazott, munkája során nagyon szép, kihívásokban gazdag munkakörökben dolgozhatott, ahol széleskörű gyakorlati tapasztalatot szerezhetett, megtanulta az emberekkel való együttműködés különböző formáit, a konfliktusok feloldásának lehetőségeit és a konfliktuskezelést.