A feldolgozás eszközeiből pedig gyűjteményt állítottunk össze. Jól állunk a község csúfneveinek és ragadványneveinek, továbbá a helyi – illetve helyben is énekelt – dalok összegyűjtésével is. Ami még nagyon fontos: a népviselet egyedi eleme, a pintli. Ez a nemesi viseletből átvett fekete, csipke homlokfodor. Be is mutattuk az érdeklődőknek. Létrehoztuk az értéktárat, kialakítottunk egy helytörténeti szobát, és rendezett több mint harminc kiállítást a honismereti szakkör. Ezt a munkát kellene folytatni…

A családból csak azt hozhatjuk, ami ott megvan

Bár Kiszlerné nem született kölesdi – a hatvanas évek végén került ide –, ma már többet tud a település történetéről, mint a legtöbb helybeli. Itt van otthon.

– Akkor vagyunk valahol otthon – hangsúlyozza –, ha ismerjük a hely múltját és ennek ismeretében kívánjuk alakítani a jövőt. Sokan hivatkoznak a felnövekvő nemzedék érdektelenségére. De szerintem nem a gyerekeket kell hibáztatni, ha nem foglalkoznak a múlttal. Ők megnyerhetők a jó ügyeknek, csak törődni kell velük. Az az igazság, hogy ma nem a fiatalokkal, hanem a családdal van gond. Az van válságban.

Ahol nincs megőrzött és továbbadott múlt, ahol nem lehet rákérdezni a felmenők régi dolgaira, mert nincs érdemleges esemény, nincs, aki elmesélje, vagy nem ér rá senki az ilyesmire, ott gyakorlatilag nincs közös, nincs közösségi élet. Tulajdonképpen mindent a családból hozunk: a fogékonyságot, a figyelmességet, a szeretetet. Mindent, ami ott megvan, és semmit, ami ott nincs meg.

Felnőtt honismereti szakkört vezet 1977 óta Dr. Kiszler Gyuláné 1940-ben született. A Somogy vármegyei Csurgón nőtt fel. Ott érettségizett, majd Pécsen szerzett magyar-történelem-orosz szakos általános iskolai tanári diplomát 1963-ban. Történelemből egyetemi végzettsége is van (1970, ELTE). Házasságkötése után került Tolna vármegyébe; állatorvos férje itt kapott állást. Három gyermekük és egy unokájuk van. A kölesdi közélet ismert alakjai. A férj önkormányzati képviselő, a feleség pedagógus volt hosszú ideig. Tanárként igyekezett felkelteni a gyerekek helytörténet, honismeret iránti érdeklődését, de ami talán ennél is fontosabb: felnőtt honismereti szakkört vezet 1977 óta. Kiállításokat rendezett, előadásokat szervezett, kutatott és publikált. Munkássága elismeréséül megkapta a Kölesd Örökségéért-díjat (2011), a Kölesd Jóhíréért-díjat (2019) és a Bél Mátyás Notitia Hungariae Emlékérmet (2014).