A csokoládévilág legexkluzívabb darabjai közé sorolható a dubaji csoki, amelyet Tornóczky-Pásti Krisztina is újraálmodott, több varációban is. Az alkotás nemcsak a küllemével, hanem ízvilágával is hűen tükrözi azt a fényűzést, amelyet Dubai nevéhez társítunk. A csokoládé készítésének folyamata és alapanyagai tökéletes harmóniát teremtenek, és olyan gasztronómiai élményt nyújtanak, amely méltán nevezhető luxusnak.

Tornóczky-Pásti Krisztina már bonbon formájában is elkészítette a dubaji csokit

Fotó: Beküldött fotó

A dubaji csokit így készíthetjük el

A dubaji csokoládé megalkotása precizitást, szakértelmet és művészi érzéket igényel. Tornóczky-Pásti Krisztina a következő lépésekkel kelti életre ezt az egyedi alkotást:

Forma színezése: Az első lépés a csokoládéforma kakaóvajas színezése, amely látványban és aromában is azonnal megidézi a luxust. Csokoládéburkolat kialakítása: A temperált tejcsokoládéval készült burkolat biztosítja a csokoládé tökéletes textúráját és tartását. Különleges töltelékek: A belső töltelék pisztáciapasztából, pirított kadayif tésztából és tahini krémből áll – ezek az összetevők harmonikusan egészítik ki egymást, gazdag ízélményt nyújtva. Befejező réteg: A táblás csokoládét temperált csokoládéval zárják le, ami elegáns és tartós végeredményt garantál.

– A dubaji csokoládé egyedisége az aprólékos kidolgozottságában rejlik. Nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem ízében is magában hordozza a különleges alapanyagok összhangját – mondta Tornóczky-Pásti Krisztina.

Krisztina küldetése és szenvedélye

Krisztina története egy személyes kihívásból indult 2008-ban, amikor inzulinrezisztenciát diagnosztizáltak nála. Az életmódváltás és az egészségtudatos táplálkozás iránti elköteleződése késztette arra, hogy olyan csokoládékat alkosson, amelyek egyszerre egészségesek és különlegesek.

Az autodidakta kezdetek után a Csokoládé Akadémia képzésein mélyítette el tudását, és csokoládétermék-gyártói képesítést szerzett. Mára nemcsak kiváló minőségű csokoládékat készít, hanem rendszeresen tart workshopokat is, ahol az érdeklődők elsajátíthatják a kézműves csokoládékészítés alapjait és művészetét.