De távolabbra tekintve is Magyarországon képzeli el az életét. A munkáját nem tartja nehéznek, azt mondja, számára megfelel. Nyilván nem akar mindig munkásszállón élni, ha sikerül némi pénzt összespórolnia, önálló életet szeretne kialakítani, természetesen a gyermekét is maga mellett tudva. Akár Tolnán is. Mert bár járt már Budapesten is, úgy érzi, ez a kisváros neki pont jó lakóhely lenne.

Egy vendégmunkás nincs könnyű helyzetben

Azzal együtt, hogy nincsenek túlzó igényei, és nem panaszkodik, Erzsi és a többi hozzá hasonló vendégmunkás Magyarországon nincs éppen könnyű helyzetben. Beilleszkedésüket, az itteni társadalommal való kapcsolatfelvételt a már említett nyelvi akadályok is megnehezítik, nem beszélve a kulturális különbségekről. Mindezek ellenére Erzsi a legnagyobb pozitívumok között említette, hogy ő úgy látja: az itt élők jó emberek, az ország szép és béke van.

Sokat elmond az itteni helyzetéhez való viszonyulásáról, hogy minden, a kívülálló által vélt, vagy valós nehézség ellenére a fiatal és bájos, szalag mellett dolgozó, a családjától több ezer kilométerre élő vietnámi földrajztanárnak eddigi legrosszabb élménye Magyarországról – a hideg időjárás.