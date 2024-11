A pénzügyi cég dolgozói már és a helyi zöld brigád munkatársai már jóval a meghirdetett időpont előtt a Tartsay utcában, az elkerülő út mellett dolgoztak: a csemetéknek készítették elő a terepet. A faültetésre a pénzügyi szolgáltató mintegy 1 millió forintos felajánlásának köszönhetően kerülhetett sor.

A faültetésre a pénzügyi cég mintegy 1 millió forintos felajánlásának köszönhetően került sor. Fotó: Mártonfai Dénes

Ezeken a helyeken került sor faültetésre

A Tartsay utca mellett, a Keselyűsi úton és a Sárköz utcában is fákat ültettek szerdán a cég szakemberei. Előbbi helyszínen a munkát személyesen segítette Berlinger Attila polgármester, valamint Máté Péter és dr. Fusz György alpolgármesterek.

A faültetésekre Szekszárd kerékpárosok által kedvelt részein került sor

Berlinger Attila azt mondta, nagyon hálásak a kezdeményezés kitalálóinak, és örülnek annak, hogy a tolnai vármegyeszékhely tovább zöldülhet a most elültett csemetéknek köszönhetően. Máté Péter azt emelte ki, hogy a szilfa csemeték hosszú évtizedeken keresztül adnak majd árnyékot az érintett területeken sétálóknak, sportolóknak. Dr. Fusz György – akinek a körzetében a sajtóeseményre sor került – pedig arról beszélt, hogy már a kampányában is azt hangsúlyozta, hogy kiemelt szerepet szán Szekszárd további zöldítésének, ezért is örül különösen a mostani akciónak.

Néhány óra alatt sikerült elültetni a mintegy 400 szilfa csemetét. Fotó: Mártonfai Dénes

Horváth Attila, a Provident Pénzügyi Zrt. gazdasági igazgatója arról beszélt, a kezdeményezésükkel egyszerre szeretnék két fontos ügyre felhívni a figyelmet: a kerékpározásra és a faültetés fontosságára. Ezért is telepítették a mostani csemetéket olyan területekre, amiket sokan használnak biciklizésre.