120 ÉVE Három életet követelt a széngáz. Alsó-Pélben történt. A napokban befűtöttek Vizsoly Ákos cselédjei szobájukban szénnel. Este volt már, fáradtak is voltak. De a kályhában még pislogott a tűz. Nem akarták már kivárni, amig egészen elalszik. Elzárták hát a csőelzárót, azzal nem is sejtve, hogy milyen borzasztó kimenetelt rejteget az éj sötétje — nyugodtan lefeküdtek. Hárman aludtak a szobában. Reggel már későre járt az idő. A három cseléd még nem kelt föl, föltűnt ez a szakácsnénak. Zörög az ajtón, üti-veri azt, kiabál. Semmi hang. A dolog gyanús volt. Feltörték az ajtót. Hát rettenetes széngáz szag üti meg az orrukat és borzasztó látvány tárult a bemenők elé. Két lány: Csiszár Éva és Matuzsa Erzsébet halva fekszik ágyán, a harmadik, Farkas Anna szintén félholtan, magánkívül, orrán, száján kifolyó vértől elborítva. A nap folyamán az is meghalt. A széngáz ölte meg őket. (Tolnamegyei Közlöny, 1904. november 10.)

120 ÉVE Elsült fegyver. Pörnyi István decsi legény a szobában próbálgatta a revolverét, hogy elsül-e, mert már régen töltötte azt meg. E közben a fegyver elsült és a golyó a szobában levő Parasits Mária nevű kisleány homlokába fúródott, aki rövid szenvedés után meghalt. (Tolnamegyei Közlöny, 1904. november 10.)

120 ÉVE Fogynak az öreg honvédek. Maholnap már csak emlékük fog élni az 1848-ban hősiesen harczoló honvédeknek. Dalos Mihály zombai lakos, ki szintén végigküzdötte a szabadságharczot, f. hó 5-én 80 éves korában meghalt. Temetése nov. 6-án nagy részvét mellett történt. Áldás poraira. (Tolnamegyei Közlöny, 1904. november 10.)