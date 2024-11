Tolna vármegye településein időről-időre felmerül a kérdés: mikor, hogyan és miért helyeznek, helyezhetnek ki fekvőrendőrt? Az önkormányzati források, a közlekedési szabályok betartása és a közbiztonsági szempontok mind szerepet játszanak a döntésben, de az igénylés folyamata és a döntés mérlegelése egyáltalán nem egyszerű.

A fekvőrendőrök kihelyezése sokszor költséges és időigényes feladat ( A kép illusztráció). Fotó: Bencsik Ádám

Miért drága a fekvőrendőr?

A fekvőrendőr kihelyezését jogszabályok és a helyi önkormányzat által meghatározott feltételek szabályozzák. A kezdeményezés általában egy lakóközösségtől vagy intézménytől indul, például iskolák vagy óvodák környékén. A kérelmezőknek részletes indoklást kell benyújtani, ami alátámasztja, hogy a területen nagy a forgalom, és a közlekedési szabályok betartása nem biztosított. De forgalmi felméréseket és környezeti hatásvizsgálatokat is kell készíteni, hogy az önkormányzat szakemberei megalapozott döntést hozhassanak.

A közösségi médiában is téma volt nemrégiben

Az egyik leglátogatottabb szekszárdiakat összefogó közösségi csoportban is felmerült a napokban a kérdés: hol, hogyan, és milyen feltételekkel lehet fekvőrendőrt kérvényezni? A kommentekben többen számoltak be tapasztalataikról. János például arról ír, hogy a Liszt Ferenc utcára vonatkozó kérelmét többször is elutasították anyagi korlátokra hivatkozva. Ildikó viszont azt írja hozzászólásában, hogy Balparásztán viszont sikerült fekvőrendőrt elhelyezni. Flóra hozzáfűzte, hogy sokszor hiába a figyelmeztető tábla, ha nincs forgalmat lassító fekvőrendőr, nem veszik figyelembe az autósok, pedig sok helyen a gyalogosoknak, babakocsit toló anyukáknak az úttesten kell közlekedniük.

Mások arra hívják fel a figyelmet, hogy a fekvőrendőrök elhelyezése bonyolult adminisztrációval és költségekkel jár. Ervin elmesélte, hogy Mözsön egy iskola környékén szerettek volna zebrát és fekvőrendőrt elhelyezni, de az önkormányzatnál a költségekre hivatkozva csak a 30 km/órás sebességkorlátozó táblát kapták meg. Szerinte a helyi közösség hajlandó lett volna saját erőforrásait is mozgósítani, de az adminisztratív akadályok miatt mégsem lett fekvőrendőr.