Dr. Horváth Kálmán főispán köszöntőjét követően Felföldi László az első vetített képről, a Sixtus-kápolna mennyezetén lévő, Michelangelo Ádám teremtése című freskójáról beszélt. A képen Isten kinyújtja kezét az ember, Ádám felé. Ott a lehetőség a találkozásra, de Ádám ujja még lefelé görbül, nem mutat Isten felé. Pedig, ha kiegyenesítené, éppen érintenék egymást. Találkoznának. S ez az érintés, a találkozás a hívő emberek életében a legfontosabb. Erre várnak, s az élet egy állandó várakozás.

Feldöldi László: „Minden ajándék szép, gyönyörű, de minden ajándék annyit ér, amennyit magamból adok.”

Fotó: A szerző fotója

Advent pedig arra tanít, mondja a püspök, hogy méltón, türelemmel és odaadással tudjunk várakozni. Mert a jó várakozás után szép az ünnep, amelynek lényege, hogy kiemelkedünk a hétköznapokból, megállunk, lezárjuk dolgokat, ünnepeljünk. Az ifjúság, de még a felnőtt generáció is ma türelmetlen, nem tud várni, kivárni, megvárni. Leszakítja a gyümölcsöt, s csak mikor beleharap érzi, hogy még nem érett.

Karácsony az egyetlen egységes ünnep

Nagyon sok ünnep van a magyar kultúrában, folytatta, de karácsony az egyetlen egységes ünnep, amelyet az egész országban mindenki annak tart. Említette, évekkel korábban, mikor plébánosként több faluban tartotta karácsony szent éjszakáján a misét, boldog volt azért is, mert egyik településről a másikra menve sehol nem látott egyetlen embert sem az utcákon, sem az utakon. Mindenki otthon volt, mindenki megérkezett, hazaérkezett, a családjával volt. Azokkal, akiket szeret, és Istennel. Ünnepelte az Isten szeretetét, az ember szeretetét, és a közösségnek éltető és életet adó gazdagságát.

Természetes, hogy a karácsonyhoz hozzátartozik a fenyőillat, csillagszóró, sok dísz, de nagyon fontos a szertartás, a liturgia is. Hogy minden a helyén legyen, a környezetben, s a szívekben is.

Felföldi László: az ajándékozás az ünnep része

A püspök beszélt az ajándékozásról is, hisz karácsony ünnepének része az is. Minden ajándék szép, gyönyörű, mondta, de minden ajándék annyit ér, amennyit magamból adok. Az igazi nagy ajándék az életünk. Egy házaspár tagjai is ajándékba adják életüket egymásnak. Isten ajándékba adja a gyermeket a szülőknek, a szülők ajándékozzák a felnevelés az áldozatát, küzdelmét gyermeküknek. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, ajándékozta a világnak, hogy az ő igazi belső szeretetét megmutassa nekünk.