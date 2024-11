A civil egyesületek szerepe megkerülhetetlen a helyi közösségek életében – erre emlékeztetett a Szekszárdi Fősővárosi Kör elnöke, Szollár Zoltán a civil szervezet legutóbbi havi gyűlésén. A találkozón a tagok az elmúlt ciklus eredményeit tekintették át, különös figyelemmel az együttműködésekre más társadalmi szervezetekkel.

Jó hangulatú, éjszakába nyúló beszélgetés alakult ki a Fősővárosi Kör szalonnasütését követően.

Forrás: Facebook

– Nagyon örülök, hogy ilyen sokan jelen voltatok, és külön köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk – mondta Szollár Zoltán. – A közösség ereje a tagjaink aktivitásában rejlik, és remek volt látni, hogy új arcok is szívesen kapcsolódnak be munkánkba.

Közösségi események a Fősővárosi Kör naptárában

A Fősővárosi Kör a jövőre is fókuszál: a gyűlésen egyeztették az év hátralévő eseményeit. Az egyesület tagjai izgatottan várják a Duna-menti Polgári Egyesület által szervezett kolbásztöltő versenyt, amelyen immáron hagyományosan képviseltetik magukat. Karácsonyi hangulatot is ígér az a közös program, amely során a Fősővárosi Galiger-Bodrogi család által felajánlott fenyőfát közösen díszítik fel a Kápolna téren.

Hagyományok és összetartozás

Az eseményt a már megszokott, jó hangulatú közösségi est zárta. Az egyesület tagjai ősszel szalonnasütéssel és az újborok, párlatok kóstolójával ünneplik az összetartozást, tavasszal pedig pörköltfőzés során találkoznak. Az elnök külön kiemelte a fősővárosi asszonyok házi süteményeit, amelyek minden alkalommal emelik az összejövetelek színvonalát.

– Minden civil egyesület munkájára szükség van, hogy szebb és élhetőbb legyen szeretett városunk, Szekszárd – hangsúlyozta Szollár Zoltán.

A Fősővárosi Kör lendületét és lelkesedését látva biztosak lehetünk abban, hogy a közösségi eseményeik a jövőben is erősítik a város összetartozását és hagyományait.