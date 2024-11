A hatósági ellenőrzés eredménye alapján, ha a hatóság jogsértést tapasztal, a jogsértést elkövető ellen hivatalból hatósági eljárást indít. A hatóság a jogsértő tevékenység megszüntetésére kötelezéssel egyidejűleg figyelmeztetés szankciót alkalmaz, és adott esetben levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

Kifejezetten „kéményfüst” miatti panasz, közérdekű bejelentés a Tolna Vármegyei Kormányhivatal járási hivatalaihoz 2023-ban nem, idén eddig két bejelentés érkezett.

Birtokvédelem is kérhető a büdös kémény miatt

Ha a járási hivatal által megállapított határozat nem volt sikeres, úgy be lehet jelenteni a helyi jegyzőnek az esetet, és birtokvédelmi eljárás indítható. Ez esetben a probléma fennállását egy éven belül lehet bejelenteni. A jegyző csak akkor tud érdemben eljárni, ha a beadvány is megtörténik.

A polgári jog szabályai alapján a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. Azaz: bármilyen, az otthon nyugalmában zavaró tényező jogszerűtlen. A birtokvédelmi igény érvényesítése érdekében elsősorban a jegyzőhöz, illetve a bírósághoz tudunk fordulni, mondta el az Origo.hu-nak a szakértő.

Helyszíni szemle után határozatot hoz az ügyben a jegyző

A bejelentéskor a bejelentőnek alá is kell támasztania állításait, neki kell bizonyítania állítását. A beadványban kötelező elemek vannak, és írásban adható be. A törvény szerint a kérelmet a bizonyítékokkal elküldik az ellenérdekelt félnek is. Ezután a jegyző akár helyszíni szemlén vizsgálja meg az esetet, majd határozatot hoz az ügyben. Ha az állítások nem eléggé megalapozottak, úgy a kérelmet el is utasíthatja.

A jegyzőnél indított birtokvédelmi eljárás gyors, hatékony, ugyanis 15 nap áll rendelkezésre a döntéshez. Mint Héder János hozzátette: az ő sokéves jegyzői munkája során kevésszer tapasztalt kéményből zavaró füst miatti bejelentést. Annál többször például illegális szeméttűzzel kapcsolatban, amelynek füstje a szomszéd kertjébe szállt.