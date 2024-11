Sokoldalú alkotó Gáti Mariann. Az általa működtetett, saját műveivel megtöltött Meseház vált az évek során Fadd talán legismertebb turisztikai célpontjává. Fest papírra, fára, üvegre, szobrokat készít agyagból és fából. Egy időben kétarcú plasztikái voltak felkapottak. Nagyon érdekli az ellentétpárok, a jó és a rossz, a fény és a sötétség ábrázolása, művészi eszközökkel. Természetesen jópárti. Egyik jellemző szlogenje: „Nem fogadtak be az árnyak, meg kell maradnom valóságnak.”

Gáti Mariann a közelmúltban készült Tükröződések (Sellőtánc) című festményét mutatja

Fotó: A szerző felvétele

Alkotói eszköztára nem szokványos. Képeit, kisplasztikáit gyakran díszíti flitterrel, gyönggyel, textíliával, búzakalásszal, tükördarabokkal. Szabadon alkot – szabálytalanul.

Ritkán állít ki, de sokfelé. Volt már tárlata Los Angelesben és San Diegóban is. Legutóbb Budapesten láthatta a munkáit a közönség, 2016-ban. Akkor volt 65 éves, és 75 évesen, 2026-ban szeretné ismét bemutatni a friss termést – természetesen néhány régebbi, emlékezetes munkával együtt – egy életműkiállításon. Anyaga van bőven, hiszen termékeny művész. Nem olyan, aki folyamatosan ontja a képeket, szobrokat, hanem olyan, akinek pörgős és visszahúzódó periódusai vannak. Mostanában triptichonokat, monotípiákat, kollázsokat készít. Utóbbiakat gyakran úgy, hogy régebbi festményei egy-egy részletét emeli be az új műbe. A vízi mesevilág figuráihoz is vissza-visszatér. Régi-új sztárjai a sellők. A közelmúltban készült nagy méretű munkája a Tükröződések (Sellőtánc) címet kapta.