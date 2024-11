Lokálpatriótaként vagy vendégként járva Szekszárdon megtapasztalhattuk, hogy a belvárosi templom harangjátéka – naponta háromszor évtizedek óta – hozzátartozik a város életéhez. Egész fiatal koromban megtörtént, hogy egy-egy görbe éjszaka után a harangjáték ébresztett rá bennünket: ideje hazamenni, hiszen már jócskán délelőttbe hajlik az idő. Egy azonban biztos: a harangjáték dallamain egész generációk nőttek fel, szerették meg, és érezték a magukénak. Most a dallamok egy kicsit átalakulnak, de funkciójuk és szimbolikájuk megmarad, sőt, talán még gazdagabbá válik.

Új harangjáték a belvárosi templomban

Fotó: Pécsi Egyházmegye

Miért változik a harangjáték?

A belvárosi templom zenéje több mint egy hete más dallamot fúj. Sokan kiváncsiak a változás okára. Mi most utánajártunk. A változásnak egészen egyszerű, prózai magyarázata van, ahogy Petkó Tamás atyától megtudtuk: a régi zenélő szerkezet elöregedett, elromlott, ezért volt szükség egy új, modernebb lejátszó üzembe helyezésére. A szekszárdi plébánia vezetője szerint az új szerkezet hozzávetőlegesen 80 dallamot tartalmaz, amelyeket a tervek szerint a liturgikus időszakokhoz igazítva váltogatni is fognak. Adventkor például a „Mennyből az angyal” csendülhet fel, míg máskor vallási énekek töltik majd be a Béla teret, igazodva a vallási évkörhöz. A korábbi harangjáték-szerkezetet még Farkas Béla plébános idejében szerelték be.

Miben különleges az új harangjáték?

Az új harangjáték nem csupán dallamokat játszik, hanem a templom órájával is összehangolható. Bár jelenleg az óra még nem mutat pontos időt, a rendszer lehetőséget nem nyújt arra, hogy a plébánia ezt saját maga állítsa be. A harangjáték naponta háromszor szólal meg – reggel 10-kor, délben és délután 5 órakor.

Fotó: facebook/Szekszárdi Plébánia

A hívek adományaiból valósult meg

Az új harangjáték beszerzése közel egymillió forintba került, amely teljes egészében a szekszárdi plébánia híveinek nagylelkű adományainak köszönhető. A közösségi médiában sok pozitív visszajelzés érkezett a harangjátékról. „Nagyon szép és meghitt dallamok, örülök, hogy újra van harangjáték” – írta egy szekszárdi lakos. A Béla téri templom harangjátéka Szekszárd közösségének egyik ikonikus eleme, amely generációkat köt össze. Az új dallamok mintha új korszakot is nyitnának. A harangjáték dallamai a város szívében nemcsak a mindennapokat teszik szebbé, hanem az összetartozás érzését is erősítik, évszakról évszakra, generációról generációra.