A kérdésre, hogy előfordult-e, hogy a lányoknál is felcserélték egymást a testvérek, Zsombor azt válaszolta, hogy erre nem volt példa, ez hármójuk között tabu. Senkinek nem okoznának emiatt fájdalmat.

Hármasikrek, immár felnőttként

Forrás: Beküldött kép

Szeretnek egymás közelében lenni, de most még ketten Pécsen tanulnak, egyikük pedig Budapesten

– A gimi végén viszont mind a hárman más-más irányba mentünk. Zétény elvégzett egy két éves grafikai képzést, jelenleg az ELTE-n jogot tanul, de emellett egy nagy cégnél dolgozik. Ő a legokosabb közülünk – mesélte Zsombor.

– Tomaj Pécsen tanul mérnök-informatikát, emellett rendezvények szervezésével is foglalkozik. Fesztiválokban, így a Sziget-fesztiválban is bedolgozott. Én is Pécsen tanulok, gazdálkodás és menedzsment szakon. Tomajjal együtt csináljuk a vállalkozást, de emellett nekem is van saját vállalkozásom is. És amikor van időm, sokat sportolok, thai-box és birkózó edzésekre is járok.

Idén betöltötték a 24. életévüket a hármasikrek, és arra törekszenek, hogy megálljanak a saját lábukon.

Édesapjuk betegsége erre ösztönözte őket. Zsombor szerint igaz az az állítás, hogy az ikrek megérzik, ha a másikkal valami baj történik. Volt erre példa náluk is. Ha valami rossz érzés keríti a hatalmába, képes akár hajnali kettőkor is körbetelefonálni a testvéreit, hogy nem történt-e velük baj.

Szeretnek egymás közelében lenni. Azt tervezik, hogy olyan lakást, házat vásárolnak majd, ahol közel lesznek egymáshoz.