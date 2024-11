– Pár hete Kakasdon, most Magyarkesziben várták egy-egy transzparenssel, mondhatjuk tehát, hogy bejött önnek a műsor?

– Igen, mondhatjuk! Nagyon élveztem minden egyes pillanatát– felelte lapunknak a 42 éves szekszárdi Lengyel Sándor, aki Vivien gazdasszony szerelmét szerette volna elnyerni az RTL Klub azóta már véget ért párkeresőjében. – Az pedig, hogy ilyen transzparensekkel várnak a focimeccseken, nagyon jól esik, talán azt is jelzi, hogy szeretnek, hogy őszintén szurkoltak nekem.

A Házasodna a gazda című műsort nagyon sokan követték a szimpatikus szekszárdi fiatal miatt

Fotó: A szerző felvétele

– Ha most indulna a műsor, a mostani fejével gondolkodva újra jelentkezne?

– Mindenképpen, mert egy igazi nagy kaland volt. Nemcsak azért, mert ezáltal sokkal jobban megismertem önmagamat, tudtam egy kicsit feszegetni a határaimat – gondolok itt a lovaglásra, amit korábban el sem tudtam volna képzelni –, hanem ezért is, mert barátokat szereztem a műsornak köszönhetően. Máté gazdával és Krisztián gazdával, Vivien udvarlói közül pedig Balázzsal, Danival és Rolival is barátok lettünk. Utóbbi és Máté gazda már járt is Szekszárdon, egy kicsit megmutattam nekik a várost, büszkélkedhettem, hogy milyen szép helyen élek, s meg is vendégeltem őket. Szerintem még többször vissza fognak térni, ahogy az is biztos, hogy én is megyek majd hozzájuk.

– Vivienről mit gondol? Most, hogy véget ért a műsor, másképpen vélekedik vele kapcsolatban?

– Semmit sem változott a véleményem, most is azt tudom mondani önnek, amit akkor is mondtam: Vivi egy nagyon aranyos nő, akit el tudnék képzelni magam mellett, életem párjaként, de most valamiért nem kerültünk egy hullámhosszra. Nem tudtuk mélyebben megismerni egymást, mert az előző kapcsolata miatt még nem igazán tud megnyílni. Egy csodálatos nő, élőben egy álom volt, sokkal csinosabb volt, mint a videóban, amit láttam róla. Sokszor visszanéztem már azt a részt, amikor könnyek között búcsúztunk el egymástól, rettentően jól esett, hogy azt mondta rólam, én vagyok a világon a legjobb ember, akivel találkozott. Amúgy vele is tartom a kapcsolatot. Danival, Balázzsal, Attilával és Vivivel közösen voltunk is egy napot pihenni a Balatonnál, és sokszor telefonon is beszélünk egymással.