Segítség 1 órája

Segítséget nyújtanak a háztűz miatt bajba került családnak

Még áprilisban érte a fiatal családot a hatalmas katasztrófa: a családi házuk amit nem régen vettek meg és a két kezük munkájával építgettek, kigyulladt. A háztűz során az épület tetőszerkezete teljesen kiégett, a ház lakhatatlanná vált. A család akkor a szekszárdi önkormányzattól kért segítséget, amit meg is kaptak. Most pedig arról döntöttek a közgyűlés tagjai: továbbra is segítik a fiatalok közös életének újrakezdését.

Bencze Péter Bencze Péter

Összesen 37 napirendi pontot tárgyaltak csütörtöki ülésük alkalmával a szekszárdi közgyűlés tagjai. A témák között volt a nagy bajba került család szociális bérlakásának ügye is. Még tavasszal arról döntöttek a város vezetői, hogy kedvezményes árú bérlakással segítik a fiatal családot, akik egy háztűz miatt veszítették el otthonukat. Áprilisban vált lakhatatlanná a háztűzben megrongálódott épület

Forrás: katasztrófavédelem Bérlakásban maradhatnak a háztűz károsultjai A rendeletben szabályozott konstrukció keretében ilyen esetekben kétszer 90 napig van lehetőség rendkívüli kedvezményes áron lakáshoz jutniuk a bajba kerülteknek. Ezt követően piaci alapon újabb öt évre lehet meghosszabbítani egy szerződést.

Máté Péter, a város alpolgármestere, akinek a körzetében a tűzeset történt, most azt mondta, egyeztett a családdal, akik arról nyilatkoztak, hogy mindössze további egy évig lenne még szükségük a bérlakásra. A képviselők ettől függetlenül úgy döntöttek, a fiatalok, akár öt évig is használhatják az önkormányzati bérlakást.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!