Helytörténeti pályázat megírására ösztönözte a fiatalokat a Petőfi Kulturális Program keretében a Magyar Nemzeti Levéltár. A Legyél krónikás! című pályázat az Elmesélem 1000 szóban kategória keretében adott lehetőséget a diákoknak múltunk feltérképezésére. A szeptember 30-i határidőig hat megfelelő pályamű érkezett a Tolna Vármegyei Levéltár címére. Az intézményben hétfőn délután zajlott le az ünnepélyes eredményhirdetés.

Helytörténeti pályázat, a díjazottak: az első sorban Ács Richárd, mögötte balról jobbra Kis Lia Liána, Horváth Emese, Szabó Zsóka, Kiss Laura Beáta, Soós Mária, dr. Gesztesi Enikő és Horváth Emese

Fotó: Makovics Kornél

Tükröződött a múlt megismerésének vágya

A jelenlévőket, köztük a meghívott diákokat és felkészítő tanáraikat Ruzsa Éva, az intézmény igazgatója köszöntötte. Dr. Kunné Tornóczky Andrea levéltáros, a Petőfi Kulturális Program helyi, intézményi koordinátora örömmel nyugtázta, hogy sokféle pályamű született. Az értekezések között helyet kaptak családi eseményekkel, szokásokkal, néprajzi hagyományokkal kapcsolatos írások, a zsűri olvashatott az uzdi és a szentgyörgyi búcsúról, és megelevenedett Szent György legendája is. Készült a szűkebb lakókörnyezettel, egy régi várdombi házzal, valamint a tágabb lakókörnyezettel, Szekszárd és dűlői nevének eredettörténetével foglalkozó dolgozat is. De a határon átívelő témájú írás is érkezett: az egyik pályázó a román történelem egy szomorú fejezetéről, a Ceaușescu-diktatúráról írt. A pályázók több esetben a szülők, a nagyszülők és a rokonok által felelevenített emlékeket is megosztották a munkáikban.

– Bár műfaji sokszínűség jellemezte a pályamunkákat, tekintettel a helytörténeti munkákra, visszaemlékezésekre, valamint egy élménybeszámolóra, valamennyi írásban közös volt, hogy érződött bennük a múlt megismerésének a vágya és a történelem iránti érdeklődés – húzta alá Dr. Kunné Tornóczky Andrea, aki ezután beérkezésük sorrendjében adott ismertetést a művekről.

Helytörténeti pályázat, tanári felkészítéssel

Ács Richárd a Bátaszéki II. Géza Gimnázium 10/B osztályos tanulója egy családi legenda és egy régi várdombi parasztház históriája nyomába eredt, melynek eredményeként egy pap portréja és életútja körvonalazódott ki előtte. Szeitz András, aki könyörül a nincsteleneken című írásában Richárd várdombi születésű pap felmenőjének állított emléket. Horváth Emese, a Bátaszéki II. Géza Gimnázium 10/A osztályos tanulója a Ceaușescu-diktatúra címmel érzékletes leírást nyújtott Románia történetének egy szomorú korszakáról. A történelemkönyvekből jól ismert tényeket nagymamája hiteles elbeszéléseivel egészítette ki. Kiss Laura Beáta a Szekszárdi Garay János Gimnázium 12. B osztályos tanulója lakóhelye, azaz Dunaszentgyörgy legendás alakjának, Szent Györgynek az életét, napjának hagyományait mutatja be. A téma iránti érdeklődését tovább fokozta, hogy számos gyerekkori emléke kapcsolódott Szent György napjához.