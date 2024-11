Több fotó is tanúsítja, hogy a Szedres közelében található Ős-Sárvíz partján szép számmal élnek hódok. Erdélyesi János, a Szedres És Vidéke Horgász Egyesület elnöke kérdésünkre azt közölte, ő maga legalább két hódcsaládról tud, de az állatok száma márciusra valószínűleg tovább nő majd, hiszen a hódok télen szaporodnak, és nagyon szeretik ezt az életteret.

A horgászok és a hódok régóta "élnek együtt" Szedresnél

Forrás: bama.hu

Készülnek a télre a hódok

Erdélyi János azt mondja, a szedresi pecások már megtanultak együtt élni ezekkel a hódokkal. Igaz, bosszantó tud lenni, amikor azt tapasztalják, hogy adott esetben több tíz éve ott álló fákat döntenek ki, ám ezek az állatok is csak élni, túlélni akarnak – meséli Erdélyesi János. A szakértő szerint a hódok ilyenkor gyakorlatilag mindent elfogyasztanak, amin még zöld hajtások találhatóak, ezért rágják el a fák törzseit is, hogy azokat kidöntve élelemhez jussanak.

A hódok ilyenkor, ősszel már igyekeznek minél több élelmet felhalmozni a menedékül szolgáló váraikban. Szükségük is van a sok tápanyagra, ugyanis ez a faj télen nem pihen, sőt nagyon is aktív, ugyanis a hideg hónapokban szaporodnak, a kölykeiket pedig februárban hozzák világra.

Ezen a fotón is jól látszik, hogy a hódok képesek több tíz centiméter átmérőjű fatörzseket is kidönteni

Forrás: Facebook

A szedresi horgászokat a hódoknál sokkal nagyobb veszély is fenyegeti

A szedresi horgászoknak a hódoknál sokkal nagyobb gondot okoz az időjárás, és az amiatt folyamatosan csökkenő vízszint. Az Ős-Sárvíz medre a nyári aszály idején soha nem látott mértékben száradt ki, és azóta sem sikerült az üzemi vízszinthez szükséges vizet visszapótolni.

Jelenleg még mindig több, mint egy méternyi víz hiányzik a mederből, amit nagyon nehéz lesz pótolni. Ráadásul, a horgászok attól is tartanak, hogy az idei nyáron tapasztalt aszályos időszakokból egyre több jön majd a jövőben, az pedig nem csak a hobbijukat, hanem az egész Ős-Sárvizet komoly bajba sodorhatja, ugyanis akár halpusztulást is eredményezhet a rendkívül alacsony, oxigénhiányos vízállás. Ilyen esetben pedig a hódok is veszélybe kerülnének.