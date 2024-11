Komoly gazdasági és politikai válság eszkalálódik a világban, amelynek elsősorban a háború az oka, húzta alá a sajtótájékoztatón Horváth István. Mert annak ellenére, hogy Donald Trump megnyerte a választást az Egyesült Államokban, a jelenlegi amerikai demokrata adminisztráció még utolsó óráiban is felelőtlen politikai döntéseket hozva olyan eszközökkel támogatja Ukrajnát, amelyekkel az orosz területek bombázását is alkalmassá teszik.

Nyilván erre az oroszok is válaszolnak, és így kialakul egy olyan megnyerhetetlen politikai és gazdasági krízis, amely Európa, így Magyarország biztonságára is károsan hat. Közel-Keleten is egyre feszültebb a helyzet, s az Európai Bíróság az izraeli miniszterelnök ellen elfogatóparancsot adott ki. Ez a gazdaságra is kiható politikai káosz érinti hazánkat is. Ezért fontos, hogy a magyar kormány, a lakosság megfelelő támogatásával háta mögött, Brüsszelben, s az egész világon képviselni tudja a magyar emberek érdekeit.

Horváth István beszélt arról is, hogy számunkra fontos a gazdasági semlegesség, viszont a brüsszeli adminisztráció azt szeretné, hogy gazdasági blokkok jöjjenek össze. A kormány a semlegességet szorgalmazza, mert magyar emberek érdekeit ez szolgálja, s ehhez vár megerősítést a nemzeti konzultáció során.

Indokként hozzátette, hátrányos lenne, ha országunk csak egy erős gazdasággal függene össze, mint például Németország. Ott most politikai és gazdasági gondok vannak. Előrehozott választások lesznek, a Volkswagen is több tízezer ember tesz utcára, s mivel a magyar autóipar nagy része német autóiparral van összefüggésben, ez veszélybe sodorhatná a magyar gazdaság növekedését.

Aktualizálni kell a gazdaságpolitikát

A kormány jövőre 3 és 6 százalék közötti gazdasági növekedést célzott meg, s ahhoz, hogy ezt megtörténjen, a gazdaságpolitikát is aktualizálni kell. Lehet tapasztalni, hogy keletről komoly befektetői szándék van Magyarország felé, így például Szegeden a világ egyik legnagyobb elektromos autógyára épülhet, s nekünk nyitottnak kell lenni, akár a kínai gazdaság, akár a türkmén országok felé. Azért is, mert az ipari nyersanyagnak nagy része keletről érkezik.