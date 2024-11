Dr. Hidán Csaba összehasonításként elmondta, hogy míg ugyanebben az időszakban, a százéves háborúban az angol seregek nyáron, júliusban és augusztusban Franciaország enyhe dombos vidéken megtettek 105 kilométert, addig a Hunyadi János vezette magyar seregek ugyancsak két hónap alatt, ám novemberben és decemberben a Balkán zord hegyvidékén át 628 kilométert teljesítettek.

A kétfrontos haderőépítés királyi mestere

Az 1456-os nándorfehérvári diadallal, majd ezután pestis okozta halállal záruló Hunyadi János pályafutás után a történész Hunyadi Mátyás honvédő harcait tekintette át. A hadvezér és kormányzó királlyá koronázott fia olyan zsoldos hadsereget hozott létre, mely bármikor és bármeddig bevethető volt az ország határain kívül is. Ehhez a költséges had fenntartáshoz Mátyás megteremtette a gazdasági alapokat is. A király rájött arra is, hogy a hatalmát megszilárdító török ellen szükség van a fejlett nyugati államokból származó bevételekre is. Ezért foglalta el a bányakincsekkel rendelkező Sziléziát és Morvaországot, valamint az iparilag fejlett osztrák térség néhány tartományát.

Utóbbi területek megszállásában hátának biztosítása is ösztönözte. Ilyen körülmények közepette elérte azt, amit kevesen a történelemben: képes volt egyszerre két fronton is eredményesen harcolni. Az egyik legfényesebb győzelmét 1474-ben Sziléziában érte le, itt Boroszló – a mai Wrocław – városában nyolcvanezres cseh-lengyel-német szövetséges ármádia fogta ostrom alá a magyar király hatezres csapatát. Mátyás erre Szapolyai István és Kinizsi Pál válogatott könnyűlovasságát küldi az ostromlók hátországába, ahol a magyarok minden útnak indított élelmiszer és hadiszer utánpótlást elfogtak és megsemmisítettek. Mindennek következtében az ostromlók a végromlás szélére jutottak és kénytelen voltak békét kérni.