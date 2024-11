Díjazták a pop-rock-jazz fesztivál legjobbjait

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is értékes hangszervásárlási utalványban részesültek a díjazottak, illetve fellépési lehetőségek is vártak a zenekarokra. A legjobb zenésznek járó közönség különdíját Jákli Zsófia (Kálmánchelyi Levi Trió – Budapest) kapta. A legjobb női énekes díját Cséri Alexandra (Seers of Light – Pereszteg), a legjobb férfi énekesnek járó elismerést pedig Gera Domonkos Kalács (Flowwolf – Dunakeszi) érdemelte ki. A legjobb gitárosnak Csukovits Györgyöt (Seers of Light – Pereszteg), míg a legjobb dobosnak Frecot Barnabást (Take a Way – Budapest) találta a zsűri. A legjobb szövegért járó elismerést Studi Norbert, a pécsi A bolygó tagja kapta. Énekesi különdíjat nyert Petneházi Dorina, a Bulls of Prey és Szilágyi Lili, a The Lovers énekesnője. A Paksi Ifjúságért Egyesület és az Ifjúsági zsűri különdíját a dunakeszi Manka zenekar érdemelte ki, továbbá Újfalusi Gábor díjat adományozott a zsűri a jövő reménysége zenekarának, a Kálmánchelyi Levi Triónak.