A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület tagjai nehéz időszakon mentek keresztül, amikor Jack, a mindössze négyéves, odaadó és bátor nyomkereső kutyájuk súlyos betegség miatt elhunyt. Jack nemcsak egyszerűen egy keresőkutya volt; ő a csapat szíve és lelke, egy igaz társ, aki bármikor, bármilyen nehéz körülmények között készen állt segíteni. Ott volt minden keresésnél, szorgalmával és kivételes tehetségével pedig számos ember életét változtatta meg. Az ő elvesztése mély nyomot hagyott a mentőcsapat és a közösség szívében.

Mex, az öt hónapos kiképzését már megkezdték a Szekszárdi-Kutató-Mentő Egyesület tagjai

Forrás: Beküldött fotó

Jack emlékének megőrzése és a munkájának folytatása azonban erőt adott az Egyesület tagjainak, hogy új fejezetet nyissanak. Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnöke lelkesen jelentette be, hogy mostantól két új kutyus, Mex és Ares, veszi át a stafétát. Mex, az öt hónapos német juhász kölyök már megkezdte játékos módon a kiképzését, és hamarosan megtanulja a nyomkövetés minden csínját-bínját. A mindössze nyolchetes hannoveri véreb, Ares, szintén kész arra, hogy néhány hét múlva csatlakozzon a képzéshez, és lassan beilleszkedjen a kutató-mentő csapat életébe.

Ares, a hannoveri véreb is a kutató-mentőket segíti majd.

Forrás: Beküldött fotó

Nagy segítség a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület számára

Az új kölykök érkezése nemcsak gyakorlati segítséget jelent a csapat számára, hanem lelkileg is új erőt ad. Jack példája, elhivatottsága és bátorsága most Mex és Ares mindennapjainak része lesz. A mentőcsapat tagjai abban bíznak, hogy Jack öröksége bennük él tovább, és Mex és Ares is olyan hűséges és kiváló keresőkutyákká válnak, mint elődjük.

Mex és Ares tehát új reményt hoznak a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület számára. Jack pótolhatatlan, de emléke él, és az új kölykök segítségével az a küldetés, amit ő kezdett el, tovább folytatódhat – hogy segítsenek, amikor és ahol csak szükség van rá.