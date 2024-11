Nagy Csaba, a Sötétvölgyi-tó vizét kezelő Közalkalmazotti Horgász Egyesület elnöke portálunk érdeklődésére azt mondta, az elmúlt időszakban bőséges vízutánpótlás érkezett a tó medrébe, Széptölgyesnél ugyanis megtörtént a lehalászás, így a Rák-patakon keresztül sor kerülhetett a betáplálásra. A szakértő szerint most mindössze nagyjából 20 centiméternyi víz hiányzik a mederből, ám a következő hetekben ennyivel biztosan feltölthető lesz még a tó.

Mostanra bőven van víz a Sötétvölgyi-tó medrében. A szakértő további utánpótlásra számít

Fotó: Mártonfai Dénes

A tavat most annak köszönhetően sikerül feltölteni, hogy a Bonyhád melletti Széptölgyesen november 7-én elkezdték a lehalászást. A Pannónia Mezőgazdasági Zrt-nek, ott két halastava is van. A halak minősége kiváló és a mennyiséggel is elégedettek – írtuk meg néhány napja.

Nyáron nagy bajban volt a Sötétvölgyi-tó

Még szeptember elején írtuk meg, hogy mellbevágó látvány fogadta azokat, akik a Szekszárd melletti Sötétvölgyi-tóhoz látogattak: a korábban több méternyi mélységű víztömeg helyén addigra iszapos, sivatagosodó meder látszott csak. A teljesen kiszáradt területen sokan szelfiztek, ám a jelenség hatalmas problémát okozott a tó kezelőinek.

A nagydorogi Horváth Kristóf és Stadler Áron a Sötétvölgyi-tó részben kiszáradt medrében kerékpároztak szeptemberben

Fotó: Mártonfai Dénes

Nagy Csaba, a vizet kezelő Közalkalmazotti Horgász Egyesület elnöke portálunk érdeklődésére akkor azt mondta, a meder feltöltését a Széptölgyesnél található horgásztavak vizével, a Kakasd felől érkező Rák patak medrén keresztül szokták megoldani. A zsilipet harminc nappal ezelőtt ki is nyitották, ám a mindössze egy kilométeres patakmeder teljesen száraz volt. Érdeklődésünk idején elkezdett ugyan a Sötétvölgyi-tóba csordogálni a víz, ez viszont kevés volt ahhoz, hogy feltöltse a medret. A szakértő szerint egyébként legalább hatvan centiméternyi víz hiányzott akkor a mederből.