Az állatorvos tudatta, hogy az élettani, azaz funkcionális és a fizikai elváltozások mögött energetikai módosulások is vannak, amelyek legtöbbször megelőzik a betegség látható tüneteit. Vagy ha az ok kívülről származik – például egy trauma esetén –, akkor a betegség tünetei következményesen jelennek meg. A lelki eredetű betegségekről is mesélt.

Az állatok lelki világára is odafigyelnek a gazdik. A fénykép az állatok világnapja alkalmából tartott programsorozaton készült a szekszárdi Wunderland Óvodában 2024 október elején

Fotó: Makovics Kornél

Lelki betegségek

A traumából következő betegségek egyszerűek és egyértelműek ebből a szempontból, azonban érdekesebbek azok a betegségek, amelyek lelki alapon jelentkeznek, tette hozzá. Ezt az orvostudomány pszichoszomatikus betegségeknek nevezi. Ilyenkor az energetikai elváltozások jóval megelőzik a betegség nyilvánvalóvá váló tüneteit. Esetlegesen csak enyhe mentális és pszichés változások jelentkeznek, amelyeket gyakran sajnos figyelmen kívül hagyunk. Az egyik ilyen, közismerten jellemző tünet, amely az állatoknál is megfigyelhető, a kedvetlenség, szomorúság vagy éppen ellenkezőleg, a nyugtalanság, idegesség, esetleg szokatlan, megmagyarázhatatlan eredetű vagy túlzott agresszivitás.

Megelőzhető bajok

A fizikai vizsgálat – például lázmérés –, fényt deríthet arra, hogy ezeket a tüneteket egy már létező betegség okozza, vagy még az energetikai szintű, kezdeti stádiumban vannak. Ilyenkor előzhetők meg a leghatékonyabban, főleg a krónikus betegségek, ha odafigyelünk ezekre a diszkrét jelekre és nem várjuk meg az egyértelmű betegségtünetek kialakulását.