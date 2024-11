Kocsolán az utóbbi időben egyre több problémát jelentenek a kóbor kutyák. De nem minden esetben beszélhetünk kóbor ebekről. Sokszor előfordul, hogy a gazdák nem gondoskodnak megfelelően kedvenceik elzárásáról, így azok kiszöknek, és a szomszédságban, sőt, a község egész területén gondot okozhatnak.

Kóbor kutyák okoznak gondot a településen (A fotó illusztráció). Fotó: Kállai Márton

Az önkormányzat az indulatok elszabadulásának megelőzése érdekében figyelemhelhívó tákéjoztatót tett közzé. Egy helyi lakos a bejegyzés alatt üdvözli az önkormányzat lépéseit: „ Az elmúlt napokban több embernek is szóltunk, hogy kezdjenek valamit a kutyájukkal, mert széttépik a kerítést, és be akarnak jönni a birkákhoz!” – osztotta meg tapasztalatait Anita, aki már több kellemetlen élményen is túl van.

A nagyobb problémát elkerülendő Kocsola önkormányzata elsőként tájékoztatót tett közzé a médiában, ahol a közösségi ebtartás szabályaira hívják fel a figyelmet. A község vezetése kiemelte, hogy minden kutyatartónak kötelessége az állat biztonságos elhelyezése, hogy az ne veszélyeztethesse a közösséget. Ellenkező esetben tetemes bírság vár a felelőtlen ebtartóra. Az önkormányzat reméli, hogy a tájékoztató segítségével a helyzet hamarosan javul. Az állattartók együttműködése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a község nyugalma és biztonsága helyreálljon.