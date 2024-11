Ha most azon gondolkodnánk, vajon mikor is jártunk utoljára könyvtárban, akkor ez az akció nekünk szól. A Könyvtári kihívás remek lehetőség, hogy újra felfedezzük a könyvtárak világát, és talán még egy kis versenyszellemet is ébreszt bennünk.

Könyvtári kihívás - már csak egy jó könyv kell!

Fotó: Karnok Csaba/MW

A Könyvtári kihívás

A statisztikák szerint a fejlett világban egyre nő a könyvtárlátogatók száma, ami az emberek természetes igényét mutatja a minőségi időtöltés iránt. A Könyvtári kihívás arra ösztönzi a könyvtárakat, hogy új és innovatív módszerekkel népszerűsítsék az olvasást. Vincze Máté, a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár rávilágított, hogy a statisztikák szerint a fejlett világban újra trendi dolog olvasni. Az Illyés Gyula Könyvtár most is azon dolgozik, hogy a könyvek újra és újra kézről kézre járjanak.

A Könyvtári kihívás pedig nemcsak arról szól, hogy olvasunk-e eleget, hanem arról is, hogy milyen új élményeket szerezhetünk a könyvekben rejlő történetek által. Mert valljuk be, egy jó könyv néha több kalandot ígér, mint egy új sorozat a streaming szolgáltatónál. Csatlakozzunk minél többen a kihíváshoz, és nézzük meg, valóban le tudjuk-e győzni a szomszédot olvasásban!