Katalin és Kata, két édesanya, akiknek nem várt kihívással járt a gyermekáldás. Egyikük több mint hatvan éve adott életet egy korszülött babának, ma már dédnagymama. Másikuk két óvodás korú gyermek anyukája, akik közül az idősebb szintén idő előtt jött a világra. A koraszülöttek világnapja alkalmából a két édesanya megosztotta velünk nem mindennapi történetét, rávilágítva arra is, mennyit változott a koraszülött-ellátás az évtizedek során.

A koraszülöttek ellátása sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben

Fotó: Pesti Tamás

Kati néni hat és fél hónapos terhes volt a lányával, amikor panaszokat észlelt, ezért bent fogták a szekszárdi kórházban. Három nap elteltével azt érezte, valami nincs rendben, de akkor már hiába próbálták bent tartani a babát, a szülés megindult.

– Akkora nagy vihar volt, hogy nem is tudtam a fájásokra figyelni. Pont a fejem fölött volt az ablak, és csak villámlott, mennydörgött – idézte fel azt az 1963. május 27-i napot Kati néni. Azt mesélte, hogy rövid idő alatt megszületett az akkor mindössze 1,6 kilogrammos kislánya, akit megmutattak neki, látta, hogy fekete hajú, de aztán is el is vitték a koraszülött osztályra.

A gyermekorvos nyugtatta ugyan, de azt mondta, reménykedni csak három nap elteltével kezdjen, de még akkor is csak módjával. Egy hét után már jobban bizakodhattak, de túl kellett lennie a gyermeknek a kritikusnak számító első tíz napon.

Több mint két hónapig csak ablakon keresztül nézhették meg a babát

A szülést követő harmadik napon a nővérek átkísérték Kati nénit a szülészetről a koraszülött osztályra, ahol ablakon keresztül megnézhette a pici babát. Úgy emlékszik, plédbe bugyolálva szinte elveszett a csöppség a nagy inkubátorban. Az édesanyát nem sokkal később hazaengedték, Cilike azonban majd' három hónapig a kórházban maradt, amíg el nem érte a két kilós súlyt. Ez idő alatt a szülők, a nagyszülők, az akkor tíz éves báty, a nagynénik, ha tehették, bebuszoztak Bogyiszlóról Szekszárdra, hogy legalább ablakon keresztül megnézhessék, miként fejlődik apránként a kisbaba.

Ezenkívül, saját telefon híján, szinte minden nap a postára jártak át, és várták a kapcsolást, hogy értesüljenek a gyermek hogyléte felől. Ilyenkor mindig nyugtatták őket, hogy Cilike nem beteg, fejlődik, anyatejet kap, éjszakánként néha teát. Az is megnyugvás volt az aggódó család számára, ha anélkül telt el egy nap, hogy értesítést kaptak volna a kórházból, mert tudták, ez azt jelenti, hogy a baba életben van.