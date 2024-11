Legyen Ön is milliomos! A márkanevet jelentő műveltségi vetélkedő hazai verziója első alkalommal közel negyedszázada debütált a magyar televízióban. Az elmúlt hetekben főnixként éledt újjá, immár a TV2 csatornán. Ebben a sorozatban az illetékes helyről származó tájékoztatás szerint nem találkozhatunk Tolna vármegyei versenyzővel. A korábbi adásokban azonban nemcsak feltűntek, de remekül is szerepeltek szűkebb pátriánk kvíz kiválóságai.

Ez alkalommal Palik László műsorvezetésével kerül képernyőre a Legyen Ön is milliomos! Fotó: TV2

A háromszoros milliomos jelölt autót vett

Gruber László a kétezres évek elején nem kevesebb, mint háromszor is tanúbizonyságot tett kiemelkedő tudásáról.

– Jókor voltam jó helyen és jó időben – adott magyarázatot triplázására a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium földrajz-történelem szakos tanára. – Az első és második játékom idején Vágó István volt a műsorvezető. Itt nyolcszázezer, majd százezer forintot nyertem, úgyhogy tudtam is ebből a bevételből egy autót vásárolni. Harmadszorra Friderikusz Sándor „vizsgáztatott”, és bár nem volt könnyű dolgom, mégis eljutottam a másfélmillió forintos kérdésig. Ekkor azonban téves választ adtam, így több hellyel visszaesve mindössze százezer forinttal távozhattam a stúdióból. Ám gyarapodtam egy hihetetlen gesztussal. Ugyanis Friderikusz Sándornak annyira tetszett a játék stílusom, hogy adáson kívül megmutatta nekem a három millió forintos kérdést. Természetesen jelentkeztem a TV2 most útjára indított vetélkedőjére, de sajnos nem kaptam értesítést.

Növénytani kérdést kapott a történelemtanár

Szekszárd város Aranykönyve a 2003-as évhez rendelve ezt a bejegyzést is tartalmazza: „A Legyen ön is milliomos! műveltségi vetélkedőn Nagy László, a Szekszárdi Garay János Gimnázium népszerű tanára kiváló felkészültségét bizonyította azzal, hogy az ötmilliós kérdést is sikerrel válaszolta meg.” A történelem szakos pedagógus egy évvel korábban jelentkezett a játékra, s az időközben műsorra tűzött, hosszas valóságshow láttán lélekben már búcsút mondott a szereplésnek.

– Teljesen váratlanul jött egy telefonhívás, a vonal túlsó végén a szervező a játékra invitált – emlékezett vissza a nagy pillanatra. – Azonnal igent mondtam, és hamarosan már a játékosok számára fenntartott székben ültem. Előzetesen attól tartottam, hogy módfelett izgulni fogok, de kellemes meglepetés ért. Vágó István műsorvezető kiváló társaságnak bizonyult és ennek köszönhetően nagyon feloldódtam, szinte el is felejtettem, hogy tévé felvételen vagyok. Egyedül csak az zavart valamelyest, hogy körülbelül tíz percenként cigaretta szünetet kellett tartani... De ez nem akadályozott meg abban, hogy eljussak az ötmilliós nyereményig. Köszönhetően például annak, hogy eredményes telefonos segítségem volt Berlinger Attila, Szekszárd jelenlegi polgármestere személyében. A tíz millió forintos kérdés arra vonatkozott, hogy négy megadott növény közül melyik mérgező? Miután már minden lehetséges segítséget igénybe vettem, ezen kérdés megválaszolására nem vállalkoztam és megálltam. Később kaptam is némi fejmosást biológia szakos kollégámtól... A műsor újraindításának örülök, mert valóban színvonalas, tartalmas szórakoztatás közepette gyarapítja a nézőközönség műveltségét.