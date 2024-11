Az okos eszközök már jó ideje részei az életünknek, számoltunk be korábban erről lapunkban, ám vajon hányunknak jut eszébe, hogy okos eszközeink akár ellenünk is fordulhatnak? Lehet, hogy lehallgat bennünket az okos tévé, az okos telefon? Talán még 2024-es év végén is elmondható, hogy a mai napig meglepődünk azon, ha például a televízió és internetszolgáltató, hiba észlelése esetén, kérésünkre, úgy tudja feljavítani a szolgálatásainkat, hogy ahhoz az otthonunkba sem kell bejönniük a munkatársaiknak.

Legkétségbeesett segítségkérésünket is lehallgathatja az okostelefon? Minden csak azon múlik, hogy ne legyünk ártó személyek áldozatai?

Fotó: Shutterstock

Lehallgat az okostelefon?

Az okoseszköz fogalma szerint az okostermékek online kapcsolódnak és kommunikálnak egymással, valamint feladatokat hajtanak végre. Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatott készülékekről van szó, amelyek elvégzett feladataival a felhasználónak nem is kell foglalkoznia. Tolna vármegyei informatikai szakembert faggattunk, hogy kell-e tartani a legmodernebb lakások lakóinak, féljünk-e, hogy esetleg megfigyelnek bennünket?

A szakember szerint jó ha tudjuk, hogy az okoseszközökbe „kívülről" akár bele is lehet piszkálni. Ártó személyek akár dönthetnek úgy egy napon, hogy mindent megtudnak rólunk, és arról, hogyan élünk valójában. Minél okosabb házban élünk, annál több okoseszköz-hálózat áll rendelkezésére a számunkra rosszat akaróknak. Sajnos az okoseszközök hálózatai feltörhetőek, ugyanúgy, ahogyan például az e-mailünk, a közösségi oldalaink felülete is.

– Az okosotthon erről szól, az okosotthont, ugyanúgy, mint egy hálózatot, fel lehet törni – mondta lapunknak a szakember.

Szeretjük a laptopjainkat is, mindig van tanulnivaló az új technikákról. Nem kell félni az okoseszközöktől, de jó ha tudjuk, hogy mi a helyzet Fotó: Shutterstock

Felvesz képet és hangot

Az informatikus hozzátette, hogy számukra ezek tények és nem meglepetések. Szakmai köreikben már régóta köztudott, hogy az okostévé is tud képet rögzíteni, az okostelefonokat is lehet „kintről" vezérelni, úgy, hogy felvegyen képet és hangot is.

– Jó, ha ezzel már az okoseszközök tulajdonosai is tisztában vannak. Ezzel együtt, nem kell félni az okostévétől, az okostelefontól, az okoseszközöktől – tette hozzá a szakember.

A Borsonline november elején tette közzé azokat a külföldi kutatási adatokat, amelyből kiderül, hogy a forrólevegős fritőzök, más néven az airfryerek tudják a felhasználó pontos tartózkodási helyét, és engedélyt kértek arra, hogy hangot rögzítsenek a felhasználó telefonján. Az okos airfryerekhez ugyanis több alkalmazást lehet letölteni a telefonunkra, amelyek engedélyt kérnek az adatainkhoz.