Idén is összegyűltek a decsi Bíborvég Általános Iskola és a Tesz-Vesz Óvoda gyermekei a Márton-napi felvonulás alkalmából hétfőn este. Az iskolában ünnepi műsorral készültek: dalokkal és a Márton naphoz kapcsolódó hagyományos történetekkel idézték fel Szent Márton életét és jóságát. Ezután rendőri kísérettel, az apró lámpások fényében vonultak végig a Haladás, az Őcsényi és az Ady utcákon egészen a Faluházig, ahol az önkormányzat dolgozói zsíros kenyérrel és forró teával fogadták őket. A polgármester is csatlakozott a menethez, együtt sétált a gyerekekkel, akiket a kíváncsi falubeliek ámulva figyeltek. A falu utcái megteltek a lámpások narancsos, meleg fényével.

A decsi ovisok is örömmel csatlakoztak a Márton-napi felvonuláshoz

(Fotó: Farkas Eszter)

A Márton-napi felvonulás eredete

A Márton-nap hagyománya messzire nyúlik vissza, hiszen Szent Márton a középkor egyik legnépszerűbb szentje volt. A legenda szerint egyszer egy koldusnak adta katonai köpenye felét, hogy megvédje a hidegtől, majd éjszaka álmában megjelent előtte Jézus, aki ezt a cselekedetet megköszönte. Azóta Márton a jószívűség és önzetlenség példaképe lett. Magyarországon a Márton-napot hosszú idő óta ünneplik, és hagyományosan a lámpás felvonulás is részévé vált ennek az eseménynek. A lámpások fénye Szent Márton jóságát és világító példáját szimbolizálja.

A diákok ünnepi műsorral is készültek (Fotó: Farkas Eszter)

Ünnepi hangulat

A decsi esemény meghitt pillanatai különösen emlékezetessé váltak: az apró lámpások sora ragyogó fényt hozott a novemberi estébe. A gyerekek lelkesen készültek a lámpásokkal, és ahogy végigvonultak a falun, minden szem rájuk szegeződött. Az ünneplés nemcsak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is élményt adott; a közösség minden tagja megállt egy pillanatra, hogy részese legyen ennek a különleges estének. A Faluházban elfogyasztott zsíros kenyér és a meleg tea is hozzájárult az este varázsához, a gyerekek pedig a felvonulás után is még sokáig élvezték az ünnepi hangulatot.