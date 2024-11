Az idei borok közül több is elkészült már, zamatosak, kiválóak. Nagyszerű az évjárat, mondták a Szekszárdi és a Tolnai borvidék borászai. A megye két borvidékén immár hosszú évek óta hagyomány, hogy Márton napon ünnepelnek a borászok, a finom libasült mellé a friss rozék és fehérborok dukálnak. .

Márton napon immár hagyomány, hogy a szekszárdi Bodri pincészetnél is ünnepelnek. Idén, szombaton svédasztalos menüvel várják a vendégeket.

Archív fotó: Mártonfai Dénes

Márton napon várják a pincészetek a vendégeket

Bősz Adrián borász – aki egyben a Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke is – elmondta, kevesebb szőlő termett az idén, de a bor minősége kiváló lett. Az előttünk álló hétvégén több pincészetnél is várják a vendégeket az újborokkal, libasültekkel.

Pölöte Norbert, a szekszárdi Bodri pincészet vendéglátó igazgatója elmondta, náluk 9-én, azaz szombaton, a Faluhelyi birtokon tartják a Márton napot. Bemutatják az új boraikat, többek között a sauvignon blanc rozét, a Gúnár rozét. A svédasztalos vacsora fogásai között sokféle libaétel szerepel, még liba kocsonya is, de figyelemre méltó még a libacomb szarvasgombás vörösbabbal töltve, illetve a libapörkölt juhtúrós sztrapacskával.

Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend nagymestere is megerősítette, hogy nagyszerű évjárat lesz az idei borból. Szép hosszú volt az ősz, és ahol sikerült a szőlőt megóvni a lisztharmattól, ott kiválóak lesznek a borok is. Ugyanakkor figyelni kellett arra, hogy az erjedési hőmérséklet ne legyen magasabb a megengedettnél, mert különben a bor egyensúlya felborul. Az erjedés után, az első fejtés előtt még lehet a savtartalmon javítani borkősavval, illetve almasavval. Van tehát tennivaló, most stabilitás és fejtés a feladat. Magasak az alkoholfokok is, 13-as, sőt 15-ös alkoholfokot is lehet mérni.

Visszaesett a forgalom, nem könnyű a kiváló borokat sem értékesíteni

Bár ünnepre készülnek a borászok, ilyenkor nem igazán illik panaszkodni, de sajnos a következő év – amikor el kellene adni ezeket a kiváló borokat – nem lesz könnyű, mondta Módos Ernő. A bor értékesítése eddig is visszaesett, mert kevesebb pénzük van erre az embereknek, ezt a helyzetet nem könnyíti meg a már életbe lépett kötelező üvegvisszaváltási rendszer.