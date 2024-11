Számtalan programot kínáltak a pincészetek, éttermek a hétvégén. Idén Márton hétfőre esett, így a legtöbb vendéglátóhelyen ezt az ünnepet az elmúlt hétvégére időzítették. Márton-nap ma már az újborok bemutatásával is egybeforrt.

Márton-napon több pincészetnél is ünnepeltek, az Alisca Borrend tagjai pedig három új borlovagot is avattak

(Fotó: Kiss Albert)

A vármegye két borvidékén immár hagyomány Márton-napon ünnepelni

A szekszárdi Alisca Borrend tagjai november 9-én, szombaton libalakomával egybekötött borrendi avatót tartottak a PTE KPVK aulájában. Az Alisca Borrend ezúttal három új taggal bővült, akik kiállták a próbát: Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, valamint Gál Attila és Ifjabb Takler Ferenc borászok.

Az idei borok közül több is elkészült már, zamatosak, kiválóak. Nagyszerű az évjárat, mondták a Szekszárdi és a Tolnai borvidék borászai. A vármegye két borvidékén immár hosszú évek óta hagyomány, hogy Márton-napon ünnepelnek a borászok, a finom libasült mellé a friss rozék és fehérborok dukálnak.

Libakocsonya és libacomb szarvasgombás vörösbabbal töltve

Pölöte Norbert, a szekszárdi Bodri pincészet vendéglátó igazgatója elmondta, náluk 9-én, azaz szombaton, a faluhelyi birtokon tartották a Márton-napot. Bemutatták az újboraikat, többek között a friss Sauvignon Blanc-t, a Rozi rozét és az ugyancsak friss vörösborukat, a Gúnárt. A svédasztalos vacsora fogásai között sokféle libaétel szerepelt, még libakocsonya is, de figyelemre méltó volt a libacomb szarvasgombás vörösbabbal töltve, illetve a libapörkölt juhtúrós sztrapacskával. Mindből fogyott bőséggel.

Dunakömlődön libákat futtattak, kiásták az óborokat

A Dunakömlődi Lussonium Borbarát Egyesület is megtartotta hagyományos Márton-napi rendezvényét, amely a korábbi évekhez hasonlóan idén is libafutatással kezdődött. Ezt követően Kürtösi Krisztián paksi plébános megáldotta az újborokat, majd kiásták az elmúlt évben földbe rejtett óborokat. Ezekből a résztvevők kedvükre kóstolhattak, illetve elásták az újborokat, hogy jövőre is folytatni tudják ezt a hagyományt. A tavalyi borok elfogyasztása után fáklyás felvonulás indult a faluházba, ahol Márton-napi libavacsorát és bált rendeztek.