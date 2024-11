Vasárnap délelőtt 10 óra környékén például Nagymányokon plusz 10 fok volt, Szekszárdon még csak 3. De nagy léptekkel közeledik a melegfront, délutánra már a vármegye keleti felében is plusz 12 fokot mérhetünk majd.

A pénteki havazás után vasárnap és hétfőn melegfront okoz tüneteket. Az orvosok azt tanácsolják, mozogjunk sokat a szabadban, az segít a tünetek enyhítésében

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Migrén, vérnyomás csökkenés, emésztési zavarok: fogja a melegfrontra

Az egymást váltó időjárási frontok alaposan megviselik az arra érzékenyek hangulatát. Melegfront esetén már néhány órával a front átvonulása előtt jelentkezhetnek a tünetek. Ilyenkor a hőmérséklet emelkedik, a páratartalom nő, a légnyomás pedig csökken: mindezek a vérnyomás csökkenéséhez, a pulzusszám emelkedéséhez vezethetnek, esetleg a depressziós tünetek valamint a migrénes panaszok gyakoribb előfordulását okozhatják. A melegfront-átvonulás nagyon gyakran okozhat szívinfarktust, epilepsziás rohamot, tüdőembóliát, migrént, illetve emésztési panaszokat. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia.

Mikulás hozhat némi lehűlést és talán egy kis havat is

Jó hír viszont, hogy a hajnali fagyok is eltűnnek legalább egy hétre. Viszont lehet helyette köd, de az előrejelzés szerint megerősödik a déli szél, így a köd sem marad meg sokáig. Még a nap is kisüthet. Pár milliméternyi esőre szerdán este és csütörtökön számíthatunk, ekkor ugyanis egy hidegfront rondít bele a napunkba, bár a hőmérsékletet plusz 8 fokra csökkenti csak. Hajnali fagyokra a következő hét elején számíthatunk, de napközben akkor is plusz 7 fok körül alakul a hőmérséklet. Lehűlést legkorábban a Mikulás hozhatja meg. Egy hónap múlva lesz karácsony, csak remélni lehet, hogy addigra ismét fehérbe öltözik a táj Tolnában.