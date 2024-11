Mindenszentek napján, november elsején sorra gyúltak a mécsesek az örök szeretet és emlékezés jelképeként a IV. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáson ugyanazon időben, délután négy órakor, a szekszárdi Alsóvárosi és Újvárosi temetőkben, a tolnai és a bátaszéki temetőben. A gyászolók kialakított képek mécseseit gyújtották meg, és közösen emlékeztek.

Fotó: Makovics Kornél

Temetői mécsesek

A szekszárdi Alsóvárosi temetőben pénteken a mécsesgyújtás előtti ünnepi beszédben, Szegedi Zoltán polgári szónoktól elhangzott, hogy ez a nap az emlékekről szól, és azokról az emberekről, akik valaha itt éltek közöttünk, itt dolgoztak, beszéltek, mertek álmodni, és akik akarták magát az életet.

– És ugyanúgy éltek, mint bárki más ezen a földön. Csodálattal, áhítattal, lemondással, küzdelmekkel, magával a valóság tényével – mondta Szegedi Zoltán, hozzátéve, hogy november elseje az a nap, amikor emlékeznünk kell. Elmondta azt is, hogy a halottaink mindig fontosak lesznek, amíg csak élünk, és mi, emberek úgy próbálunk élni, hogy fontosak maradjunk majd a jövő generációjának is.

Szekszárdon a gyászolók sorra érkeztek szeretteik, barátaik, ismerőseik sírjához, urnafalához Fotó: Makovics Kornél

1800-as évektől ide temetkeznek

A szekszárdi Újvárosi temető november elsején is tele volt gyerekes családokkal, házaspárokkal, és voltak, akik egyedül mentek szeretteik sírjához. Egy idős asszony elmondta, hogy barátait, férjét és a fiát is gyászolja. Egy másik gyászoló arról beszélt, hogy tősgyökeres szekszárdiak, már az 1800-as évektől az Újvárosi temetőben találnak végső nyugalomra. Gyászolta családtagjait, szüleit, nagyszüleit, apósát, anyósát, nagynénjét és annak gyermekeit.

Egy harmadik gyászoló családjuk sírboltjánál elmondta, hogy abban nyugszik édesapja, édesanyja, az idősebb fia és a felesége, és már az ő neve is ott szerepel a sírkövön.

Paks, Fehérvári úti temető, 2024. november másodika, Halottak napja. Pakson is szeles, hűvös idő volt ezen a napon, a gyászolók itt is csendben, méltósággal emlékeztek az elhunytakra

Fotó: Molnár Gyula

Gyász és temetői divat

Pakson a Fehérvár úti temetőben is sokan voltak Halottak napján, az emberek csendben gyászoltak a síroknál, az urnafalaknál. Pakson is szeles idő volt, sütött a nap, de azért hűvös volt. A dunaszentgyörgyi temetőben is sokan látogatták meg elhunyt szeretteik sírjait. Minden az ilyenkor megszokott rend szerint zajlott. A látogatók mind viselkedésükben, mind megjelenésükben kifejezték az alkalom komolyságát és méltóságát és az elhunytak iránti tiszteletüket, szeretetüket.